Do druhé části maratonského klání vyjížděl sedlčanský kamion Čenda opět v parádní kondici. Přitom ho týmoví mechanici po dojetí sobotní etapy mohli servisovat pouhé dvě hodinky a oranžový speciál přijel do cíle dost použitý. Zruční profíci ho ale pod taktovkou Martina Macíka staršího, šéfa týmu MM Technology, dokázali v rekordním čase znova vyladit. Úspěch v etapě tak patří z velké části právě jim.

Pilot Martin Macík, navigátor František Tomášek a mechanik David Švanda strávili noc v maratonském bivaku, oddělení od týmu, ve společnosti ostatních závodníků. „Spali jsme v rozsvícené jídelně, měli jsme tři obří nafukovačky. Bohužel, David vyfasoval děravou, takže ležel nakonec na zemi. Byla šílená zima. Měli jsme termoprádlo, byli jsme zachumlaní ve spacácích a cokoliv koukalo ven, tak ti zmrzlo. Sluchátka, špunty do uší a krásně jsme vytuhli. Bylo to super, pořádný Dakar,“ přibližoval Martin Macík.

Bojujeme dál, vzkazuje Macík v půli maratonské etapy

Chuť zabojovat byla ráno cítit ve vzduchu. Posádka na trať vplula s odhodláním stáhnout před dnem volna ještě pár cenných minut. A povedlo se. Vcíli dokonce projevila radost a emoce, což se často nestává. „Jsme rádi za vítězství. Jsme v cíli. Bylo to náročné, ale zvládli jsme to. Den volna je tu! Teď si odpočineš, kostičky se rozleží, všechno tě bude bolet,“ halasil v cíli Martin Macík na svého navigátora Františka Tomáška.

Posádka přitom do etapy startovala jako sedmá a musela hodně předjíždět. Jelo se řečišti plnými šutrů. „Museli jsme opatrně, abychom nezničili auto, někam neskočili a nestálo nás to další minuty. Ale bylo to zábavné, střídaly se písky a rozjeté cesty. Všechno mokré. Všude tu pršelo. Pořád jsme museli hledat nejlepší trasu,“ popisoval Martin Macík.

Stíhací jízdu překazila prasklina v kabině. V maratonské etapě je Macík sedmý

Obě části maratonské etapy byly terénem velmi podobné. A posádka oranžového kamionu postupně ukrajovala jeden kilometr za druhým. „Myslím, že zhruba na 150. kilometru jsme předjížděli van Kasterena, který tam dělal pneumatiku, takže jsme už tušili, že máme relativně dost najeto,“ líčil František Tomášek. Pak přišly první duny, kde se povedlo předhonit další soupeře. „V dunkách jsme předjeli Martina van den Brinka, který zůstal viset na jednom z vrcholků,“ dodal Martin Macík. „Závěrečné kamenité úseky pak byly naše. Tam jsme krásně letěli v řečištích. A všechno fungovalo. Navigačně opět bez chyby. Pochvala Františkovi. A dneska jde úspěch za Davidem, za tátou a za kluky mechaniky. Jsou neskuteční. Během hodiny a půl včera dali auto skvěle do kupy, i když jsme jim trochu přidělali práci,“ chválil Martin Macík v cíli týmové kolegy.

V pondělí čeká na dakarské týmy “den volna“, což znamená, že závodníci ráno nevyrazí na trať, ale odpočívat určitě nebudou. Především mechanici týmu budou mít napilno, aby všechny dakarské závodní kamiony vyladili. Kromě Čendy se starají ještě o Jendu pilotovaného Italem Claudio Bellinou (Italtrans Racing) a Niciase nizozemského jezdce Keese Koolena (Project 2030).