„Je to tam. Jsme v cíli a jsme nadšení. Máme druhé místo celkově. Je to zásluha celého našeho týmu, který je úplně úžasný. Všichni tady v kabině děkujeme domů rodinám, díky moc všem našim geniálním fanouškům, díky našim sponzorům. Byl to určitě nejdrsnější Dakar v Saúdské Arábii. Jsme rádi, že jsme ho zažili, že jsme ukázali, jak spolehlivou techniku umíme v Sedlčanech postavit,“ řekl v cíli unavený Martin Macík, který přiznal, že větší emoce se zřejmě dostaví později.

„Ani poslední etapa nebyla úplně zadarmo. Trať byla uskákaná, mokrá a blátivá, klouzalo to. Letěli jsme si ve svém bezpečném tempu. Navigační body byly nasekané jeden za druhým,“ popsal navigátor František Tomášek. „Mates původně chtěl i v poslední etapě víc závodit, ale my s Františkem jsme neměli v plánu přijít o nápravu,“ smál se palubní mechanik David Švanda.

A tak se závěrečné drama odehrálo až po dojetí posádky do cíle – v online systému klasifikace závodu, kde znenadání začaly naskakovat chybné údaje. Nakonec vše dobře dopadlo, ale Dakar byl napínavý až do samotného konce.

Aktuální ročník Rallye Dakar byl opravdu náročný, delší než ty uplynulé, s rozmarným počasím, dvěma maratonskými etapami, plný těžkostí i radostí. I proto je druhé místo tolik cenné. Událostí, které závodníci během dvou náročných týdnů zažili, bylo tolik, že by se o nich dalo vyprávět hodiny.

A taky bude! Další etapa posádky totiž povede za fanoušky. Krátce po návratu do ČR, v únoru a březnu, se Martin, František a David rozjedou po celém Česku, aby se potkali s fanoušky a letošní legendární závod si s nimi znova užili na akcích Posedlí Dakarem. „František si všechno zapisuje do sešítku. Protože jsme toho zažili tolik, že se to ani nedá zapamatovat. Musíme to dát v klidu všechno do kupy. A těšíme se na vás,“ vzkazuje Martin Macík. Na členy týmu MM Technology teď čeká slavnostní pódium a pak rychlé balení veškeré techniky. Už v pondělí večer se vrací domů.