Pilot Martin Macík, navigátor František Tomášek a mechanik David Švanda, kterým se v loňském ročníku Rallye Dakar podařilo vybojovat skvělé 5. místo, si po dlouhé době opět zazávodili. A úvodní rozehřívací část si vychutnali, i když měřila pouhých 11 kilometrů. Prolog současně určil pořadí pro zítřejší 1. etapu Dakaru. Týmový speciál pojmenovaný Karel tak v neděli na trať čítající 277 závodních kilometrů odstartuje z výhodné 3. pozice.

Jízda hlavou, ale v tempu

„Už jsme stihli zničit zrcátko,“ konstatoval v cíli prologu mechanik David Švanda. „Prolog byl rychlý. Jeli jsme celou dobu na plný výkon. Všude byly stromy, větve, takže jsme občas nějakou trefili, ale tempo je dobré,“ popisuje pilot Martin Macík, který je pověstný svým rozvážnějším úvodem každého Dakaru. A také stoupající rychlostí po každé další etapě.

I tentokrát absolvoval úvodní prolog s nadhledem, přesto se mu do nedělní etapy podařilo udržet dobrou startovní pozici. „Moje nevýhoda a výhoda současně je, že jedu možná až moc hlavou. Nedokážu jet rychleji, než s přehledem zvládám. Možná i proto je naše jízda v prvních etapách pomalejší. Nechci jet přes hranu. Zrychluji postupně a zhruba ve 2. až 3. etapě už se dostávám do tempa. Nikdy nejedu na velké riziko, abych neublížil posádce ani autu. Když cítím, že mi etapa sedne, přidávám,“ popisuje Martin Macík, jak má během Dakaru nastavenu míru rizika. A v minulých letech se mu jeho přístup vyplatil, když dvakrát (2018 a 2020) dokázal dojet do cíle v TOP 5.

V bivaku panuje spokojenost

V bivaku týmu Big Shock! Racing panuje po prologu spokojenost a veselá nálada. Většina členů týmu si už leden bez Dakaru vůbec nedovede představit. „Jsme rádi, že jsme tady, že se závodí. Věřili jsme, že to vyjde,“ říká navigátor František Tomášek.

Dakar je pro tým i fanoušky pravidelná lednová radost. „Většinu chlapů od přírody táhne všechno, co má motor. A Dakar je nejvíc v rámci offroad závodů. Když ho jednou zažiješ, chceš se vracet. Důvody jsou různé. Někomu přináší uspokojení a štěstí, sounáležitost, úspěch nebo popularitu. 14 dní žiješ příběh, který tě úplně pohltí. Protože dávka adrenalinu, kterou ti napumpuje do těla, a množství stresu, které tě donutí podat lepší výsledky, jsou neuvěřitelně lákavé,“ popisuje Martin Macík, proč si tolik účastníků Dakaru užívá stres, nepohodlí a únavu, které legendární závod přináší. „Jde také o soutěživost, která tě nutí chtít být lepší a lepší. Pracují tu ega, láká také dobrodružství spojené s dlouhým navigačním závodem. Dakar je pro chlapy, kteří jsou zvyklí dlouhodobě na sobě pracovat, odříkat si,“ dodává manažer týmu Martin Pabiška, který je na Dakaru už po třinácté. A ostatní doplňují, že v případě týmu Big Shock! Racing je podstatná také ostřílená, sehraná parta podobně naladěných povah, která se v bivaku pokaždé sejde, a které chcete být součástí.