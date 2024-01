Rallye Dakar oficiálně začal. Páteční prolog byl pouze rozřazovací jízdou. První kilometry, které se počítaly do pořadí, odjeli všichni účastníci až v sobotu. Hned v první etapě potkaly posádku Martina Macíka problémy, když zkraje musel měnit pravou zadní pneumatiku. Nakonec ztratil na vedoucího Nizozemce Januse van Kasterena necelých dvacet minut.

Organizátoři letošního ročníku přitvrdili hned od začátku a pro závodníky si v první etapě nachystali 414 závodních kilometrů v těžkém a kamenitém terénu. Právě extrémně kamenité podloži na trati zapříčinilo, že Macík musel měnit pravou zadní pneumatiku, což v hodnocení etapy vzal na sebe.

„Dělali jsme jednu pneumatiku hned na začátku, nasadili jsme ale krásný tempo. Stříhali jsme jednoho za druhým, pak už jsme před sebou viděli Jardu (Jaroslava Valtra). Bohužel jsme ale někde škrtli nějaký kámen – pravá zadní, což je moje chyba. Museli jsme měnit pneumatiku tak čtyři až pět minut,“ shrnul Macík po dojezdu do cíle.

Když už nasadil tempo, tak dorazil do neutralizace, kde se musel vypořádat s přibližně třicítkou bugyn. Také ale zjistili, kolik ztrácí na čelo závodu a tak začalo mazání manka. „V poslední části jsme nasadili tempíčko, což snad na čase bylo vidět. František (Tománek – navigátor) se neztratil. Jednou to bylo těsně, ale pěkně jsme si to zkrátili. Měli jsme pěkné nakracovačky a myslím, že jsme si tím získali nějaký čas zpátky,“ uvedl Macík.

V cíli první etapy z toho bylo nakonec průběžné osmé místo se ztrátou 19 minut a 35 sekund na vedoucího jezdce a obhájce prvenství Januse van Kasterena z Nizozemska.