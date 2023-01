Asi na 30. kilometru si týmový kamion Čenda skočil, když se rozjížděl do kopce. „Byla tam díra jako kráva. Skočili jsme a ozvala se rána. Mysleli jsme, že bude po spojovačce. Ale dalo se jet dál. Nakonec se ukázalo, že nám ta rána pocuchala pera. Ale to jsme zjistili asi až na 220. kilometru. Do té doby jsme s tím jeli opatrně a zlehka,“ popisuje Martin Macík.

Dakarský Mordor? Zažili jsme věci, které jsme nezažili, vyprávěl navigát

Posádka pera po cestě utáhla a do zbývajících zhruba 200 km nasadila rychlejší ale bezpečné tempo. „Snažili jsme se, abychom nedoskakovali do brzd, nemuseli skákat do protivek, jeli jsme opatrněji,“ říká Martin Macík a mechanik David Švanda dodává: „Vyjeli jsme do skal, mezi hory, čekali jsme, jak to Čenda zvládne, ale vše se povedlo projet. Motor fungoval jako z praku.“

Závodníci sedlčanského týmu měli po příjezdu do cíle ze své jízdy smíšené pocity. Ale čekalo je příjemné překvapení, když zjistili, že vyhráli etapu. Navíc se jim podařilo posunout v celkovém hodnocení na 4. pozici a výrazně stáhnout časovou ztrátu na posádky před sebou.

Foto: Mordor na Dakaru. Macík vytahoval buginy, vytopil kabinu a vyhrál

Současně posádka týmu MM Technology po dojezdu zjistila, že dnešní zásoba paliva byla opravdu na hraně. „Málem nám došla nafta. Táta nám natankoval podle výpočtu, ale v tom písku Čenda žere víc, než by měl. Takže po dojezdu už svítíme červeně,“ hlásil Martin Macík. V cíli bylo jasné, že dnes budou mechanici v bivaku měnit pera. „Výměna pera je tak na dvě hodinky. Ale jinak Čenda vypadá dobře. Budeme zase vše procházet a kontrolovat,“ odhadoval náročnost nočního servisu mechanik David Švanda.

Podle ohlasů si dnes fanoušci užili opravdu napínavý závod, v němž se na špici pravidelně střídaly vedoucí posádky. Moc děkujeme všem, kteří nám věří a jedou Dakar s námi. Zítra pokračujeme. Čeká nás další okruh kolem Ha´ilu, hlavní roli by měl hrát písek. Určitě bude znova co sledovat.