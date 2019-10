Letos je přihlášeno 56 týmů, které jsou rozdělené do pěti výkonnostních tříd. Premiéru si odbyl nově zřízený regionální přebor žáků, který se hraje turnajovým systémem.

V nejvyšší OP1 se nečekala domácí prohra Louňovic s Neveklovem. V OP2 zabojovali oba nováčkové. Béčko Ostředku si relativně snadno poradilo s béčkem Louňovic a Olbramovice B zaskočily Krusičany. Ve čtvrté třídě nečekaně prohrálo doma céčko Petroupimi, které sestoupilo z OP3, s nováčkem – netvořickým céčkem. Překvapením je i domácí porážka Čerčan C se smilkovským béčkem v nejnižší OP5.

OP1

Stolní tenis Benešov C – Sokol Pyšely A 12:6 (čtyřhry 1:1, body domácích: Šachl David 1:3, Hausenblas Jakub 4:0, Srb Pavel 3:1, Krejčí Milan 3:0, Kohout Ondřej 0:1, body hostů: Kovařík Jiří 2:2, Melíšek Marian 1:3, Chrt Martin 1:3, Vejmelka Jaroslav 1:3), Stolní tenis Benešov D – TJ Kavalier Sázava A 3:15 (čtyřhry 0:2, body domácích: Hrazdíra Jiří 1:3, Plíšek Jan 0:4, Povolný Aleš 2:2, Nádvorník Štěpán 0:3, WO 0:1, body hostů: Žoha Michal 3:0, Linhart Pavel ml. 2:2, Trmal Jan 4:0, Houdek Jakub 3:1, WO 1:0), Sokol Louňovice pod Blaníkem A – Sokol Neveklov A 8:10 (čtyřhry 1:1, body domácích: Škopková Věra 2:2, Jíša Petr 1:3, Hazmuka Pavel 2:2, Štěpánek Milan 2:2, body hostů: Peter Luboš 2:2, Kačmar David 4:0, Holý Pavel 3:1, Valterová Markéta 0:4), Sokol Ostředek A – KST Týnec nad Sázavou B 12:6 (čtyřhry 2:0, body domácích: Měchura Stanislav 2:0, Vaigl Martin 4:0, Vosátka Martin 2:2, Žydyk Juraj 2:2, Škvor Marek ml. 0:2, body hostů: Kašpárek František 2:2, Balata Vladimír 3:1, Šípek Jiří 1:3, Pospíšil Jiří 0:4).

OP2

SDH Olbramovice B – Krusičany A 10:8 (čtyřhry 1:1, body domácích: Novák Václav 3:1, Pekárek Luboš 1:3, Bron Zdeněk 3:1, Zimmerman Petr 2:2, body hostů: Fulín Jiří 1:3, Chocholoušek Martin 1:3, Vozár Ján 2:2, Jahoda Martin 3:1), TJ Slavoj Čerčany B – TJ Kavalier Sázava B 7:11 (čtyřhry 1:1, body domácích: Tomašovič Ivan 1:3, Šrámek Pavel 0:4, Matoušek Jakub 2:2, Kučera Jan 3:1, body hostů: Linhart Pavel st. 3:1, Šteflíček Jiří 4:0, Srb Miroslav 2:2, Šturc Jaroslav 1:3), TJ Sokol Teplýšovice A – SDH Olbramovice A 12:6 (čtyřhry 2:0, body domácích: Bleha Lukáš 4:0, Breburda Milan 3:1, Zeman Pavel 1:1, Sládek Jaroslav 2:2, Pessr Jiří 0:2, body hostů: Chudlářský Jaroslav 1:3, Topol Libor 0:4, Trázník Miroslav 3:1, Matějovský Pavel 2:2), Sokol Ostředek B – Sokol Louňovice pod Blaníkem B 13:5 (čtyřhry 2:0, body domácích: Vobecký Petr 3:1, Bartůšková Jarmila 2:2, Škvor Marek ml. 3:1, Žydyk Juraj 3:1, body hostů: Tichá Vendula 4:0, Bébr Milan 1:3, Remiš Tomáš 0:4, Tichý František 0:2, Kakos Miroslav 0:2), SK Mrač – Stolní tenis Benešov E 9:9 (čtyřhry 1:0, body domácích: Škvor Vladimír 2:2, Dlouhá Marie 3:1, Rabiňák Jaroslav 3:1, WO 0:5, body hostů: Vlasák Vladimír 2:1, Schuster Michael 0:3, Melíšek Martin 2:1, Mrázek Miroslav 0:3, WO 5:0).

OP3

TATRAN Kamenný Přívoz A – Sokol Netvořice B 11:7 (čtyřhry 1:1, body domácích: Jirka Oldřich st. 1:1, Volek Radomír 4:0, Jirka Oldřich ml. 3:1, Kukla Karel 1:3, Kukla Jakub 1:1, body hostů: Vodehnal Petr 2:2, Kubásek Jiří 1:3, Fulín Václav 3:1, Bron Pavel 0:4), Sokol Divišov B – TJ Sokol Votice B 10:8 (čtyřhry 1:1, body domácích: Slunečko Petr 4:0, Kříž Lubomír st. 3:1, Vodička Petr 1:3, Pekárek Milan st. 1:3, body hostů: Písařík Tomáš 3:1, Jíša Tomáš 2:2, Lovíšek Lubomír 2:2, Janštová Šárka 0:4), TJ Úročnice Benešov, z.s. – SK Bystřice A 14:4 (čtyřhry 2:0, body domácích: Müller Tomáš 3:1, Balata Luboš 3:1, Hruška Vojtěch 3:1, Klinger Vratislav 2:0, Jindřich Václav 1:1, body hostů: Bidlo Tomáš 4:0, Jedlan Jaroslav 0:4, Barák Luboš 0:4, Matoušková Zuzana 0:4), Sokol Neveklov B – KST Týnec nad Sázavou C 8:10 (čtyřhry 1:0, body domácích: Veselý Libor 0:3, Kačmar Michal 1:2, Kříž Zdeněk 1:2, Kellner Jan 0:3, WO 5:0, body hostů: Kratochvíl Christian 4:0, Kastner Karel 4:0, Jarolím Jakub 2:2, WO 0:5), Krusičany B – SDH Petroupim B 7:11 (čtyřhry 1:1, body domácích: Heřman Karel ml. 1:3, Heřman Karel st. 2:2, Vozár Ján 2:2, Jančář Josef 0:2, Kašpárek Marcel 1:1, body hostů: Škvor Josef 4:0, Šturc Zdeněk 1:3, Lejček Roman 2:2, Klatovský Petr 3:1).

OP4

SDH Petroupim C – Sokol Netvořice C 5:13 (čtyřhry 0:2, body domácích: Rabiňák Ondřej 3:1, Zavaďák Pavel 0:4, Beňatinský Jiří 1:3, Hruška Jan 1:3, body hostů: Havelka Richard st. 1:1, Havelka Richard 4:0, Truhlář Ladislav 3:1, Ernestová Lucie 3:1, Šádek Zdeněk 0:2), Sokol Divišov C – TJ Sokol Votice C 18:0 (čtyřhry 2:0, body domácích: Kuneš Luboš 4:0, Vlk Jaromír 4:0, Lehán Marko 4:0, Svoboda Lukáš 4:0, body hostů: Pařík Aleš 0:4, Žák Vladimír 0:4, Budka Miloslav 0:4, Žák Martin 0:4), TJ Sokol Teplýšovice B – Sokol Ostředek C 3:15 (čtyřhry 0:2, body domácích: Kratochvíl Tomáš 1:3, Grézl Dominik 1:3, Škvor Daniel 1:3, Uršicová Radana 0:2, Hakl Pavel 0:2, body hostů: Lemberk Josef 3:1, Císař Daniel 2:2, Stanovský Petr 4:0, Styblik Petr 4:0), SK Bystřice B – TJ Sokol Nesvačily A 3:15 (čtyřhry 0:2, body domácích: Matoušková Zuzana 1:3, Barák Luboš 0:2, Nedvěd Karel 1:3, Randa David 0:4, Kozák Jiří 1:1, body hostů: Sládeček Josef 3:1, Stibůrek Pavel 4:0, Burský Vít 2:2, Šticha Jakub 4:0).

OP5

SDH Petroupim D – SK Bystřice C 11:7 (čtyřhry 1:1, body domácích: Kysela Stanislav 4:0, Fišer Michal 3:1, Muller Jan 2:2, Svoboda Jiří 1:3, body hostů: Křivánek Dalibor 1:3, Hasselrot Mathias Jonas 2:2, Vala Jakub 3:1, Hendrych Ondřej 0:2, Křivánek Matyáš 0:2), TJ Slavoj Čerčany C – SHD Smilkov B 8:10 (čtyřhry 1:1, body domácích: Jelen Martin 1:3, Ševera Michal 2:2, Tomašovič Ivo 1:3, Kodl Miloslav 3:1, body hostů: Fulín Ondřej 4:0, Fulín Štěpán 1:3, Fulín Patrik 2:2, Járka Tomáš 2:2), TJ Sokol Nesvačily B – Sokol Ostředek D 9:9 (čtyřhry 0:2, body domácích: Dráb Radomil 2:2, Lízner Stanislav 4:0, Macháček Filip 1:3, Dolejší Jaroslav 2:2, body hostů: Vosádka Martin 3:1, Císař Daniel 2:2, Suchánek Josef 2:2, Styblík Matyáš 0:4), Sokol Netvořice D – Sokol Divišov D 7:11 (čtyřhry 1:1, body domácích: Skalický Dominik 0:4, Novotný Aleš 3:1, Šmeral Adam 1:3, Šmeral Karel st. 2:2, body hostů: Dedera Jan 3:1, Ševčík Vojta 4:0, Dedera Tomáš 2:2, Hurdová Gabriela 1:3).

Regionální přebor žactva

Stolní tenis Benešov F – SK Bystřice D 10:0 (čtyřhry 1:0, body domácích: Dvořák Martin 3:0, Melíšek Martin 3:0, Plíšek Jan 3:0, body hostů: Vala Jakub 0:3, Hasselrot Mathias Jonas 0:3, Křivánek Dalibor 0:3), SK Bystřice E – SDH Petroupim D 6:4 (čtyřhry 0:1, body domácích: Šímová Lucie 1:0, Ebert Richard 2:1, Křivánek Matyáš 2:1, Vrtiška David 1:1, body hostů: Svoboda Jiří 0:3, Muller Jan 3:0, Beňatinská Tereza 0:3), Stolní tenis Benešov F – SK Bystřice E 10:0 (čtyřhry 1:0, body domácích: Melíšek Martin 3:0, Plíšek Jan 3:0, Dvořák Martin 3:0, body hostů: Ebert Richard 0:3, Křivánek Matyáš 0:3, Vrtiška David 0:3), SK Bystřice D – SDH Petroupim D 9:1 (čtyřhry 1:0, body domácích: Křivánek Dalibor 2:1, Vala Jakub 3:0, Hasselrot Mathias Jonas 1:0, Hendrych Ondřej 2:0, body hostů: Muller Jan 1:2, Beňatinská Tereza 0:3, Svoboda Jiří 0:3), Stolní tenis Benešov F – SDH Petroupim D 10:0 (čtyřhry 1:0, body domácích: Plíšek Jan 3:0, Melíšek Martin 3:0, Dvořák Martin 3:0, body hostů: Muller Jan 0:3, Beňatinská Tereza 0:3, Svoboda Jiří 0:3), SK Bystřice D – SK Bystřice E 8:2 (čtyřhry 1:0, body domácích: Vala Jakub 3:0, Hasselrot Mathias Jonas 2:1, Křivánek Dalibor 2:1, body hostů: Křivánek Matyáš 0:3, Ebert Richard 0:3, Šímová Lucie 2:1), SKST Vlašim B – SKST Vlašim C 9:1 (čtyřhry 1:0, body domácích: Kupsa Tomáš 3:0, Kupsa Radim 3:0, Horáková Iveta 2:1, body hostů: Müllerová Sofie 0:3, Maršíčková Laura 1:2, Kriglová Denisa 0:3), Sokol Divišov E – Sokol Ostředek E 7:3 (čtyřhry 1:0, body domácích: Hurdová Zdeňka 3:0, Hurdová Gabriela 3:0, Gregor Filip 0:3, body hostů: Haiš Ondřej 1:2, Kovář Vojtěch 1:2, Škvorová Tereza 1:2), SKST Vlašim B – Sokol Ostředek E 9:1 (čtyřhry 1:0, body domácích: Kupsa Tomáš 3:0, Kupsa Radim 3:0, Horáková Iveta 2:1, body hostů: Škvorová Tereza 0:1, Kovář Vojtěch 1:2, Haiš Ondřej 0:3, Kovářová Daniela 0:2), SKST Vlašim C – Sokol Divišov E 3:7 (čtyřhry 0:1, body domácích: Maršíčková Laura 2:1, Kriglová Denisa 0:3, Budilová Ella 1:2, body hostů: Hurdová Zdeňka 2:1, Hurdová Gabriela 2:1, Gregor Filip 2:1), SKST Vlašim B – Sokol Divišov E 8:2 (čtyřhry 1:0, body domácích: Kupsa Tomáš 3:0, Kupsa Radim 3:0, Horáková Iveta 1:2, body hostů: Hurdová Zdeňka 1:2, Hurdová Gabriela 1:2, Gregor Filip 0:3), SKST Vlašim C – Sokol Ostředek E 7:3 (čtyřhry 1:0, body domácích: Maršíčková Laura 2:1, Kriglová Denisa 2:1, Müllerová Sofie 2:1, body hostů: Kovářová Daniela 0:3, Škvorová Tereza 0:3, Haiš Ondřej 3:0), Sokol Netvořice E – TJ Sokol Votice D 7:3 (čtyřhry 1:0, body domácích: Skalický Dominik 2:1, Čipera Martin 3:0, Langer Ondřej 1:2, body hostů: Sloupová Magdalena 1:2, Sloup David 0:3, Loudová Andrea 2:1), TJ Tatran Sedlčany E – TJ Tatran Sedlčany F 5:5 (čtyřhry 0:1, body domácích: Nguyen Kamil 2:1, Zeman Jakub 2:1, Havel Filip 1:2, body hostů: Matuška Vojtěch 3:0, Král Ondřej 0:3, Hofmann Michael 1:2), Sokol Netvořice E – TJ Tatran Sedlčany E 9:1 (čtyřhry 1:0, body domácích: Novotný Aleš 3:0, Skalický Dominik 0:1, Šmeral Adam 3:0, Čipera Martin 2:0, body hostů: Nguyen Kamil 0:3, Zeman Jakub 1:2, Havel Filip 0:3), TJ Sokol Votice D – TJ Tatran Sedlčany F 0:10 (čtyřhry 0:1, body domácích: Duchoňová Karolína 0:3, Veselý Jakub 0:3, Kývalová Edina 0:3, body hostů: Matuška Vojtěch 3:0, Král Ondřej 3:0, Hofmann Michael 3:0), Sokol Netvořice E – TJ Tatran Sedlčany F 7:3 (čtyřhry 1:0, body domácích: Novotný Aleš 2:1, Šmeral Adam 2:1, Čipera Martin 2:0, Langer Ondřej 0:1, body hostů: Matuška Vojtěch 3:0, Král Ondřej 0:3, Hofmann Michael 0:3), TJ Sokol Votice D – TJ Tatran Sedlčany E 0:10 (čtyřhry 0:1, body domácích: Sloupová Magdalena 0:3, Sloup David 0:3, Loudová Andrea 0:3, body hostů: Nguyen Kamil 3:0, Zeman Jakub 3:0, Havel Filip 3:0).

Pořadí: 1. Benešov F (9 bodů), 2. Vlašim B (9), 3. Netvořice E (9), 4. Bystřice D (6), 5. Divišov E (6), 6. Sedlčany E (4), 7. Sedlčany F (4), 8. Vlašim C (3), 9. Bystřice E (3), 10. Ostředek E (0), 11. Petroupim D (0), 12. Votice D (0).

MAREK ŠKVOR