Sázavští stolní tenisté prohráli v Louňovicích, kam dorazili jen ve třech, a tak se jim benešovské céčko přiblížilo na rozdíl bodu. Třetí s odstupem dalších tří bodů jsou Louňovice. U dna se s nulou na bodovém kontě stále krčí Pyšely, které se tak každým kolem přibližují sestupu. V OP 2 si vedoucí postavení upevnily Teplýšovice, které až překvapivě snadno vykleply doma béčko Sázavy. Zaváhání Krusičan s předposledním Benešovem využilo pyšelské béčko k posunu na druhé místo. Na druhém pólu tabulky druhé nejvyšší třídy se situace vyrovnává. Benešov E se k desáté Mrači přiblížil již na tři body.

Ve třetí a čtvrté třídě trvá dominance divišovských týmů, které razantně míří za postupem. Stejné platí i o rezervu Kamenného Přívozu v nejnižší OP5.

Vedle již zmíněného áčka Pyšel v OP1 se nemůžou zbavit nulového bodového konta ani stolní tenisté z Bystřice v OP3.

OP1

SDH Petroupim A-Sokol Pyšely A 12:6 (čtyřhry 2:0, body domácích: Škvor David 4:0, Svoboda Petr 2:2, Šturc Jaroslav 0:4, Šostý Michal 4:0, body hostů: Vejmelka Jaroslav 2:2, Dráb Milan 1:3, Melíšek Marian 1:3, Kovařík Jiří 2:2), Sokol Netvořice A-Sokol Divišov A 11:7 (čtyřhry 2:0, body domácích: Netolický Stanislav 3:1, Netolický Petr 2:2, Ošmera Zdeněk 2:2, Daníček Adam 2:2, body hostů: Růžička Vladimír 3:1, Bošinová Veronika 3:1, Křížová Alena 1:3, Bělina Nikola 0:4), TJ Sokol Votice A-KST Týnec nad Sázavou B 13:5 (čtyřhry 2:0, body domácích: Dvořáková Lenka 3:1, Januš Ivan 3:1, Brejla Libor 2:0, Januš Filip 3:1, WO 0:2, body hostů: Cvaniga Jan 0:3, Šípek Jiří 0:4, Pospíšil Jiří 0:4, Balata Vladimír 3:0, WO 2:0), Sokol Ostředek A-Sokol Neveklov A 12:6 (čtyřhry 1:1, body domácích: Vosátka Martin 2:2, Vaigl Martin 2:2, Vosátka Patrik 4:0, Janata Miroslav 3:1, body hostů: Kačmar David 2:0, Valterová Markéta 0:4, Holý Pavel 3:1, Kačmar Michal 0:4, Veselý Libor 0:2), Sokol Louňovice pod Blaníkem A-TJ Kavalier Sázava A 11:7 (čtyřhry 0:1, body domácích: Hazmuka Pavel 1:2, Škopková Věra 2:1, Štěpánek Milan 2:1, Jíša Petr 1:2, WO 5:0, body hostů: Linhart Pavel ml. 0:4, Trmal Jan 3:1, Žoha Michal 3:1, WO 0:5), Stolní tenis Benešov D-Stolní tenis Benešov C 7:11 (čtyřhry 0:2, body domácích: Hrazdíra Jiří 1:3, Dvořák Martin 3:1, Nádvorník Štěpán 1:3, Povolný Aleš 2:2, body hostů: Kohout Ondřej 1:3, Mohr Tomáš 1:3, Srb Pavel 3:1, Krejčí Milan 4:0).

OP2

Stolní tenis Benešov E-Krusičany A 11:7 (čtyřhry 2:0, body domácích: Melíšek Martin 3:1, Schuster Michael 1:3, Vlasák Vladimír 1:2, Dvořák Martin 4:0, WO 0:1, body hostů: Vozár Ján 1:3, Chocholoušek Martin 2:2, Jahoda Luděk 1:3, Jahoda Martin 2:1, WO 1:0), SK Mrač-TJ Slavoj Čerčany A 9:9 (čtyřhry 1:1, body domácích: Škvor Vladimír 1:3, Rabiňák Jaroslav 2:2, Dlouhá Marie 4:0, Platil Jaroslav 1:3, body hostů: Žádník Jiří 2:2, Vocel Viktor 2:2, Mádr Václav 1:3, Dykast Ladislav 3:1), Sokol Pyšely B-Sokol Louňovice pod Blaníkem B 10:8 (čtyřhry 1:1, body domácích: Hrach Miroslav 1:3, Jiraň Jiří 0:2, Melíšek Marian 4:0, Kovařík Jiří 3:1, Ptáček Pavel 1:1, body hostů: Tichá Vendula 3:1, Kakos Miroslav 2:2, Bejbl Jan 1:3, Bébr Milan 1:3), Sokol Ostředek B-SDH Olbramovice A 13:5 (čtyřhry 2:0, body domácích: Holejšovská Anna 4:0, Vobecký Petr 3:1, Stanovský Petr 1:2, Žydyk Juraj 3:1, Lemberk Josef 0:1, body hostů: Topol Libor 2:2, Chudlářský Jaroslav 0:4, Trázník Miroslav 2:2, Matějovský Pavel 1:3), TJ Sokol Teplýšovice A-TJ Kavalier Sázava B 15:3 (čtyřhry 2:0, body domácích: Breburda Milan 2:1, Bleha Lukáš 4:0, Zeman Pavel 2:2, Sládek Jaroslav 3:0, WO 2:0, body hostů: Novák Jaroslav 1:3, Šteflíček Jiří 1:1, Linhart Pavel st. 1:3, Srb Miroslav 0:4, WO 0:2), TJ Slavoj Čerčany B-SDH Olbramovice B 9:9 (čtyřhry 0:2, body domácích: Tomašovič Ivan 2:2, Panenka Antonín 0:4, Matoušek Jakub 3:1, Kučera Jan 4:0, body hostů: Pekárek Luboš 2:2, Novák Václav 2:2, Macháček Václav 1:3, Bron Zdeněk 2:2).

OP3

SDH Petroupim B-Sokol Netvořice B 6:12, Sokol Heřmaničky-KST Týnec nad Sázavou C 5:13, Sokol Neveklov B-SK Bystřice A 11:7, TJ Úročnice Benešov, z.s.-TJ Sokol Votice B 6:12, Sokol Divišov B-TATRAN Kamenný Přívoz A 17:1.

OP4

SHD Smilkov A-TJ Sokol Nesvačily A 15:3, SK Bystřice B-Sokol Ostředek C 3:15, TJ Sokol Teplýšovice B-TJ Sokol Votice C 5:13, Sokol Divišov C-SDH Petroupim C 13:5.

OP5

TATRAN Kamenný Přívoz B-SK Bystřice C 11:7, Sokol Netvořice D-Sokol Louňovice pod Blaníkem C 8:10, TJ Slavoj Čerčany C-SDH Petroupim D 11:7.

MAREK ŠKVOR