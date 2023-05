Není čas na zahálení. Odvážný motocyklista, nevšední umělec a šoumen Libor Podmol připravil ve spolupráci s ostravským týmem Fesh Fesh dva kratší, ale o to víc nabité filmy o Rallye Dakar. Prezentovat je budou ve čtyřech vybraných kinech. Premiéra je naplánovaná 1. května ve Vlašimi, akce zavítá také do Prahy, Ostravy a Olomouce.

Libor Podmol na Rallye Dakar 2023 | Foto: se svolením FESH FESH

„První dokument je o mé cestě na letošní Dakar, kde jsem bohužel skončil hned v první etapě. Druhý je o týmu Fesh Fesh, který se v kamionech dostali do top 10. Kromě toho budeme o všech zážitcích vyprávět a diskutovat,“ prozradil Podmol o filmech, které režírovali Patrik Procházka a Johny Spisar.

Zlomené obratle, divoká operace a salto s dakarskou motorkou. Podmol zase řádí

O momentech z prostředí závodů nebo o napínavých či bláznivých příhodách by Libor Podmol mohl vyprávět celé dny. Ne jinak tomu bylo také při letošní dakarské rallye, ve které smolně havaroval hned na začátku a zlomil si šestý a sedmý obratel.

„Můj příběh bude spíš postavený na tom, co se musí obětovat pro přípravu na Dakar. Začali jsme točit půl roku před startem. Makal jsem, užíval si jízdu po trati, ale pak přišla jedna chyba… Ano, bude tam hodně emocí,“ dodal Podmol, legendární freestyle motokrosař.

Jaký je Dakar na vozíku?

V rámci dokumentu se vyzpovídali Podmolovi profesionální trenéři, mechanik, ale i freestyle motokrosový matador František Máca nebo designér helem Slimgrafix. „Snažil jsem se zjistit, co nás chlapy motivuje na sobě makat. Jestli se mi to povedlo uvidí lidi až v kině. Je to takový pravdivý dokument o dřině, motokrosu, rallye a cestě za snem,“ dodal Podmol.

Trailer dokumentu Cesta za snem:

Zdroj: Youtube

To posádka ostravského týmu Fesh Fesh - Vrátný, Boba a Martinec - byla na Dakaru úspěšnější. V celkovém pořadí brala skvělé deváté místo.

„Jejich příběh je také velmi silný. Vždyť jeden z řidičů jejich aut Albert Llovera je na invalidním vozíku. Pokud se mu v poušti zastavil kamion, je velmi náročný pro něj přezout společně s dalšími kolo. Když jsem viděl, co všechno zažívali v depu, bylo to crazy.“

Ta událost mě strašně ranila, vzpomíná na Lopraisovu tragickou nehodu Ouředníček

V programu budou také diskuze s diváky, talkshow. „Ukážeme lidem závodní kamion, motorku a techniku. Na akcích bude i majitel týmu Fesh Fesh Tomáš Vrátný,“ dodal Podmol. Lístky jsou k sehnání na Podmolbrothers.com nebo Feshfesh.cz.