Do Slovanky se vrátily i tři její bývalé hráčky – Denisa Harapesová, Dominika Pohunková a Monika Satoranská. Shoda jmen z hvězdným basketbalistou v NBA a aktuálním kapitánem české reprezentace není náhodná. Jedná se totiž o sestřenici Tomáše Satoranského.

Maximum Slovanky v ženské basketbalové lize je čtvrté místo. Naposledy Slovanka obsadila předposlední devátou příčku. „Máme malý rozpočet a mladé basketbalistky,“ odůvodňuje Toušek. Slovanka si zakládá na tom, že zůstává čistě českým týmem, který věří svým hráčkám a dává jim příležitost získat zkušenosti, jež by měly zvednout úroveň celého českého basketbalu tam, kde se na začátku minulé dekády nacházel.

Klub se v létě přestěhoval z Mladé Boleslavi, ve které se hraje aktuálně až moc sportů v nejvyšších soutěžích a i kvůli tomu si tamější lidé na Slovanku nenacházeli moc cestu. Teď by se mělo vše změnit. „Nyní se těšíme na to, že diváci v Benešově přijdou. Místní klub má početnou základnu a věřím, že se jeho fanoušci přijdou podívat i na nás,“ věří Toušek.

Vyjma Slovanky se v Benešově představí celek pražské Slavie a dva zahraniční týmy – chorvatský Plamen Požega a německý Göttingen. Oproti loňsku, kdy Central Bohemia Cup měl kvůli koronaviru pouze českou účast, tak nyní došlo ke změně obsazení. „Slibujeme si od toho, že si zahrajeme kvalitní zápasy a že nás prověří před startem české ligy,“ řekl tiskový mluvčí Jiří Toušek s tím, že hráčky si vyzkouší alespoň hrát proti jiným celkům oproti známým soupeřům z tuzemské extraligy, s nimiž se utkají čtyřikrát do roka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.