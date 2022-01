„Museli jsme kvůli tomu zastavit a opravit to. Pomohl nám Martin Šoltys, kterému patří velké díky a ještě je na trati. Dojížděli jsme za tmy, tak doufám, že dorazí v pořádku,“ uvedl Macík ve videu na sociálních sítích. Přitom čtvrtou etapu měl rozjetou slibně. S minimální ztrátou byl z jejího kraje dokonce pátý, postupně se ale začal propadat na sedmou pozici.

České posádky zradily roadbooky od organizátorů Dakaru

Chvíli před nehodou začali výrazně ztrácet i ruské Kamazy řízené Karginovem a Sotnikovem, což byla šance pro Macíka posunout se vpřed. O pár kilometrů později měl ale český jezdec jiné starosti. „Můžeme se smát, zlehčovat to, dělat si srandu, ale nechceme. Je to Dakar, na kterém kluci makali celý rok. Kolik ta hadička stojí? Deset korun. Deset centimetrů hadičky a prostě nebrzdíte a nejezdíte a i taková věc vás dokáže zastavit i na Dakaru, i když jste připravení,“ vřelo to ve Františkovi Tomáškovi, nicméně se mu podařilo udržet emoce v sobě.

„Dáme to do kupy určitě. Neděje se nic tragického. Praskla určitá věc, která se opraví. Museli jsme to tady poladit, aby nám to neshořelo celé, protože tam bylo neskutečné teplo. Museli jsme to dělat několikrát,“ popisoval mechanik David Švanda. Na opravu si musela celá posádka půjčit materiál od druhého vozu, který řídí Martin Šoltys. Tomu pak vzápětí chyběl.

Macík se přiblížil Lopraisovi. Stále je osmý. Šoltys šplhá vzhůru

Macíkův tým nabral ve čtvrté etapě ohromnou ztrátu. Na vítězného Nikolajeva ztratil přes dvě hodiny a v průběžném pořadí se propadl na jedenácté místo s téměř tříhodinovým mankemm na vedoucího Sotnikova. „Není to projetý samozřejmě. Jedeme dál, budeme soutěžit. S..e nás to samozřejmě,“ hřímalo v Tomáškovi, který se ještě na dálku “modlil“ za Šoltyse. „Doufáme, že z toho vyjede, protože posledních šedesát kilometrů se nedá popsat. Řečiště, voda, zapadnutí, stromy, zasekané buginy a nevidíte dopředu. Takhle má vypadat Dakar,“ uzavřel navigátor Martina Macíka.

Čtvrtá etapa Rallye Dakar 2022

1. Eduard Nikolajev 04:14:46

2. Anton Šibalov +3:35

3. Dmitrij Sotnikov +5:35 (všichni Rus./Kamaz)

…

21. Martin Macík +2:01:39

25. Martin Šoltys +2:47:51 (oba Big Shock! Racing Team)

Průběžné pořadí Rallye Dakar 2022 (po 4. ze 12 etap)

1. Dmitrij Sotnikov 15:02:53

2. Eduard Nikolajev +6:10

3. Anton Šibalov +25:05 (všichni Rus./Kamaz)

…

11. Martin Macík jr. +2:59:17

18. Martin Šoltys +5:48:46 (oba Big Shock! Racing Team)