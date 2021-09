„Do Čelákovic jsme odjeli v maximálním počtu hráčů a věřili, že bychom mohli soupeře zaskočit. Bohužel jsme dobře odehráli jen první tři zápasy. Pak už to za moc nestálo. V některých chvílích jsme zejména v mezihře předváděli věci, které se nevidí ani u dorostu. Soupeř se dostal nahoru a už nás k ničemu nepustil,“ okomentoval utkání kapitán František Kalas.

V prvním deblu padli posledním možným míčem Truc s Hokrem, srovnání přišlo od Prachára s Kalasem a střídajícím Stupkou. Do zkráceného setu šel i první trojkový souboj, kde domácí udolali Hokra, Truce a A. Fürbachera. Za stavu 2:1 už hosté v dalších zápasech odpadli a neuhráli ani set. Domácí nejprve ve druhé trojici proškolili Prachára, Kalase, Voltra ml. a střídající Stupku s J. Fürbacherem, poté ve třetím deblu povolili A. Fürbacherovi s Valem a alternujícím Kandou jen sedm míčů. Ani Šperlík v singlu neměl nárok. Domácí měli bod jistý a protože Kalasova trojice neměla svůj den, na druhý se dlouho nečekalo.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.