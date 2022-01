Benešovská atletka Petra Ludvíčková v novém osobním rekordu získala zlato

„Těžko se mi utkání hodnotí, protože jsem si myslela, že budeme v utkání vyrovnaným soupeřem. Postavení týmů v tabulce odpovídá tomu, jak si oba vedou. Brno hrálo, co mělo. Plnilo pokyny trenéra, kdežto u nás, co jsme si říkaly v týdnu, jsme absolutně nesplnily,“ sápala ze sebe obtížně trenérka Marcela Kramer.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/eHBfZ_WCYH4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Slovanka vedla jen krátce ze začátku zápasu, kdy se dostala do vedení o pět bodů. Poté ale soupeř zabral a ještě do konce první části vývoj utkání s přehledem otočil na svou stranu. „Začali jsme laxně. Bylo znát, že jsme nehráli tři týdny. K utkání jsme přistoupili bez šťávy a mysleli si, že si ho vyhrajeme sami. Po prostřídání jsme šli přes Slovanku o 17 bodů a myslel jsem, že to půjde v klidu až do přestávky. Pak jsme dostali tři trojky a po půlce byl stav takový, že Slovanka měla šanci. Druhý poločas byl super zahraný z naší strany. Pro nás povinná výhra,“ oddechl si trenér Brňanek Dušan Medvecký, který v roce 1999 dosáhl i na mistrovský titul jako hráč.

Středočeskému celku dělala velké problémy především střelkyně Kateřina Zohnová, která nastřílela 27 bodů. V utkání navíc proměnila všech pět trojek. Navíc ji pod košem výrazně pomáhala Američanka Natalie Kucowská, která se s 21 doskoky stala nejlépe doskakující hráčkou, k nimž přidala 16 bodů. Na straně Slovanky bylo maximem 11 bodů v podání Elišky Hálové a Kateřiny Zeithammerové. V dalším zápase ji navíc čeká favorit favoritů. V sobotu totiž zavítají na půdu hegemona ženského basketbalu pražský USK.

Slovanka – KP Brno 53:89 (13:22, 30:41, 36:68, 17:21)

Nejvíce bodů: Hálová a Zeithammerová 11, Pohunková 10 – Zohnová 27. Kucowská 16, Dudáčková 15. Fauly: 21:21. TH: 21/12 - 26/20. Trojky: 5:9. Doskoky: 39:52. Ztráty: 20:16. Zisky: 9:12. Asistence: 10:23.