Plzeň navíc držela domácí na uzdě a hrála stále na míčku, čímž Benešovu znemožnila se na ní dotáhnou. „Pak už navíc nechodila tolik dopředu. Když jsme měli balónek, tak pouze na chvíli. Těžké,“ smutnil 29letý zkušený florbalista, který si prošel i superligovými Bohemians.

Foto: Na západní frontě bouřlivo. Benešov zaskočil Plzeň, emoce tryskaly všude

Ačkoliv Benešov prohrává 1:2 na zápasy, tak s favorizovanou Plzní až na druhou třetinu třetího zápasu předvádí vyrovnanou partii a o to víc může litovat ztraceného úvodního utkání série, který Západočeši rozhodli až těsně před koncem základní hrací doby. „Určitě je to překvapení pro obě strany. Výkony podáváme slušné, asi jsme play-off tým,“ mínil Poláček. V Bohemians si prošel několika těžkými sériemi, tak moc dobře ví, co by mohlo fungovat do nedělního čtvrtého zápasu. „Zapomenout na ten předchozí, hrát od začátku a vlítnout do toho jako minulou neděli,“ hlásil zkušený útočník.