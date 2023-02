Oběma týmům nahrál sobotní výsledek. Aktuálně osmý Králův Dvůr totiž prohrál na půdě Mukařova a vzdal se místa v boji o play-off. Benešov i Prague Tigers cítí šanci, jak nečekaně a možná i trochu překvapivě mohou středočeský celek přeskočit. Musí ale vyhrát. Pokud by ale Pražané vyhráli v prodloužení, tak by ale smutnily oba týmy. V neděli odpoledne se bude hrát odpověď. Vítěz bere vše, poražený se bude strachovat v lepším případě až do dubna.