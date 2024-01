Ještě nedávno jste hráli semifinále, teď jste poslední. Čím si vysvětlujete, že vaše výkony stále klesají? Do Národní ligy chodí mladší hráči zespodu, kteří jsou kvalitní. My už máme věkově starší tým. Vydržíme, ale pak jako teď s Panthers 55 minut a pak odpadneme.

Letos vás výpadky provázejí pravidelně. Je to opravdu fyzičkou, nebo i psychikou?

Vždy dostaneme nějaký hloupý gól a pak se z toho sesypeme. Řekl bych, že to je spíš v hlavě než o fyzičce. Pět minut už není problém fyzicky zvládnout. Spíš už pak dáme všechno do útoku, najednou se stane, že propadneme a dostaneme nasypáno jako s Panthers.

Co se hodí učinit poté v šatně z pozice kapitána?

Řvaní úplně nemá smysl. Jsme dospělí. Každý ví, co na hřišti udělal či ne. Nadávat si nemá cenu. Spíš si chce víc říct, ať se věnujeme víc tréninkům, procvičíme si standardní situace a přesilovky.

Jak moc vás současná situace bolí z pozice kapitána, že jste pořád dole?

Je to těžké i v hlavách. Když se prohrává, není poté nálada jako po výhrách. Nikoho z nás nebaví prohrávat.

Je nějaká cesta, jak z toho uniknout?

Potřebovali bychom se chytit dvěma, třemi zápasy. Máme šest zápasů do konce základní části, osmnáct bodů ve hře, zkusit je urvat. Máme na to. Bylo by to asi pěkně.

Už bylo naznačeno, že budete hrát spíš play-down, což je trochu jiná soutěž. Jak se na ní připravit?

Uděláme všechno proto, abychom nesestoupili. Snad zamakáme na tréninku. Ještě nemáme ani ztracené play-off. Ve hře je osmnáct bodů a my ztrácíme deset. Bude to těžké a pokusíme se ještě porvat.

Téměř celý zápas jste trápili Panthers, což jste možná ani sami nečekali. Co si vzít z toho zápasu do dalších bojů?

Proti silnějším soupeřům se nám daří daleko lépe než proti těm slabším. Zápas jsme skvěle odbránili, stoprocentní dozadu. Dopředu jsme měli několik šancí, které jsme neproměnili. Na tom bychom měli zapracovat.