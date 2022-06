„Jde mi o sportovní zážitky a chci si to užít. Uvidí se, v jaké se ocitnu skupině, a jak mi to pojede,“ usmívá se jedna z nejúspěšnějších českých olympioniček, která na kole závodila i na MS, ale při amatérském L’Etape patří mezi jeho ambasadory.

Jak se vzpomínáte na premiérový ročník, co na něm bylo nejtěžší?

Byl to pro mě dobrý trénink. Nejhorší pro mě byly určitě sjezdy. Naopak ráda vzpomínám na fanoušky podél trati a hlavně na dojezd do cíle na Strahově. Nic podobného jsem nezažila. Bylo to něco neuvěřitelného, každému bych to doporučila.

Letošní závod bude trochu jiný, už jste si trasu nastudovala?

Je fajn, že to nebude úplně stejné jako loni. Mám raději, když přesně nevím, do čeho jdu. Něco se pojede v protisměru, a tak jsem zvědavá, jak to bude vypadat z druhé strany. (usmívá se) Podle mě je dobře, že přibyly kopce. Moc se na sobotu těším.

Máte dost natrénováno?

Abych řekla pravdu, tak zase tolik ne. Asi 3500 kilometrů. Před rokem jsem toho našlapala mnohem víc. To mi ale hrálo do karet, že se jelo koncem srpna. Když se budu cítit fit, zkusím v některém kopci nastoupit.

Znáte se s některými předními cyklisty?

Jsem ráda, že v sobotu pojede Ján Svorada a Zdeněk Štybar. Na nedávném Giru jsem obdivovala Jana Hirta. Cyklistika mě baví, ale tihle lidé jsou úplně někde jinde.

Pojedou i Schleck, Svorada i Štybar



Kdo rád vyráží z Prahy na západ, určitě v sobotu nezůstane doma. 2. ročník závodu L’Etape Czech Republic by Tour de France odstartuje a skončí na Strahově. Organizátoři připravili dvě trasy – 91,7 a 136,8 km. Mezi cyklistickými nadšenci se objeví i několik zajímavých jmen. Třeba bývalý atlet Jakub Holuša se kvůli bolavé patě vrhl cyklistiku. Skutečnou ozdobou pelotonu bude Zdeněk Štybar. Vítěz Tour de France z roku 2010 Andy Schleck bude povzbuzovat hobíky a vítěz tří etap na „Staré dámě“ Ján Svorada zvolil krátkou trasu a chce se hezky projet. Přihlášeno je přes 2000 jezdců a registrace bude možná i v den závodu na Strahově. Více na www.letapeczech.cz.

Projekt L’Etape je propojený s Tour de France. Uděláte si v létě čas, abyste ji sledovala?

Žádný rok si nenechám ujít souboje ve stoupání a dojezdy. Když mám volno, jsem schopná sledovat v televizi celou etapu. Pokud mám trénink, tak se záměrně nedívám na internet, abych nevěděla, kdo vyhrál, ale večer si to pak pustím. (usmívá se) Pořád nechápu, jak závoďáci mohou za tři týdny absolvovat takovou porci.

Měla jste šanci vidět někdy Tour na vlastní oči?

Bohužel ne. Když už to mělo před dvěma roky vyjít, všechno zrušil covid… Ale doufám, že to ještě někdy klapne.

Čeká vás i start ve francouzské verzi L’Etape. Máte představu, jaké to tam bude?

Sice přesně nevím, kde se to ve Francii pojede, ale zjistila jsem si, že to bude mnohem náročnější. Budu se předtím snažit najet pár dlouhých kopců, ale výškové metry mi asi budou chybět.

Bolí vás víc nohy z kola nebo bruslí?

To se nedá moc srovnávat. Na kole si člověk mákne ve stoupání a pak si ve sjezdu relativně odpočine. Na bruslích je to na plný pecky od začátku do konce. Jsem ráda, že jsem pár let mohla dělat oba sporty najednou. Cyklistika mě neuvěřitelně obohatila. Našla jsem si v ní spoustu kamarádů, ale moje srdeční záležitost jsou brusle.

