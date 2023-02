„Stalo se přesně to, co jsem nechtěl, aby se stalo. Museli jsme hrát poslední zápas o přímý postup do play-off. Zvládli jsme ho hlavně po psychické stránce,“ oddychl si trenér Benešova Roman Kieler. Po zápase byla znát úleva na celém týmu. Jeho rozcvička na klíčové utkání sezony ale byla podle Michala Vojtíška strašná. Domácí podle něj vypadali, jakoby se šli do haly v Bystřici vyspat. Nicméně v utkání už jim téměř vše vycházelo.

Zejména úvodní dějství, které rozhodlo o osudu utkání. „Tigers jsme téměř k ničemu nepustili. Dělali jsme si, co jsme chtěli a jenom tím, že jsme nedali víc gólů, tak jsme byli nervóznější ve druhé třetině, kde nás hosté začali docela slušně přehrávat a my začali dělat strašně moc chyb,“ uvedl Vojtíšek.

Kdo s koho. Play-off k mání, florbalisté Benešova ale musí doma vyhrát

Pražané vsadili na 20letého gólmana ze superligových Karlových Varů Kryštofa Ernsta, jenomže v průběhu zápasu se ukázal jako špatná volba. Na vině bylo osvětlení v hale, kterému dělalo problémy a často mu mizel míček z očí. Důsledkem toho bylo vedení Benešova 3:0 po první třetině.

Až v prostředním dějství se odehrála zajímavá přestřelka. Hosté už se adaptovali na parkety v Bystřici a začali mít mírně navrch. Třikrát se jim podařilo snížit, nicméně Benešov dokázal vždy odpovědět. „Zásluhou gólmana a bloků obránců, kteří hráli dozadu skvěle, jsme třetinu neprohráli a utkání nebylo dramatičtější,“ ulevil si Vojtíšek.

Sebevědomí spláchnuto v začátku. Benešov se ocitl na hraně

Závěrečná část se už začala kouskovat. K vidění bylo i devět vyloučení. Benešovští přidali další dvě branky a celkem s přehledem si pohlídali postup do čtvrtfinále. „Výsledkově určitě jo. Tam si nemůžeme na nic stěžovat. Herně už to z naší strany bylo těsnější, než se na první pohled zdá. Do zápasu jsme šli ale s tím, že nechceme hrát až pomalu do konce dubna a rádi bychom skončili jako normální lidi. Hodně se všem ulevilo “ mínil Vojtíšek. Společně se spoluhráči se ještě v neděli večer dozvěděl soupeře pro první kolo play-off. Stejně jako loni se podívají do Plzně, akorát místo s FBC si zahrají s letošním vítězem základní části FBŠ Slavií.

Benešov – Prague Tigers 9:3 (3:0, 4:3, 2:0)

Branky: 3. a 38. Šimek, 7. a 49. Tůma, 7. Poláček, 23. Půlpán, 24. Pavlíček, 39. Balík, 49. Tůma, 53. Vojtíšek - 23. Řádek, 34. Veverka, 38. Masár. Vyloučení: 4:6. Bez využití. V oslabení: 1:0. Rozhodčí: Beránek, Přibyl. Diváci: 68.