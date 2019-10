„Mám dva stejné páry bot a dnes se mi stala taková nepříjemnost, že jsem si omylem vzal dvě levé boty,“ přiznal po utkání na tiskové konferenci Hruban, který se zhrozil, když v Děčíně otevřel batoh a zjistil, že ve svých botách nemůže hrát.

Vzápětí mu ale hlavou blýskla vzpomínka, že před lety si v Nymburce půjčoval boty s Tomášem Pomikálkem, který nyní hraje právě za Děčín. A tak ho šel poprosit o výpomoc. „Hned mě napadlo jít za Tomášem, protože si pamatuji, že máme stejnou velikost. Vybavuji si, že jsem mu jednou půjčoval boty, když se mu na jednom utkání rozbily. Takže jsem věděl, že jeho boty mi budou. A Pomi mi je půjčil, čímž mi vytrhl trn z paty,“ děkoval Hruban.

Pomikálek vůbec nepřemýšlel o tom, že by Hrubanovi boty nepůjčil a vyřadil tak oporu soupeře ze hry. „Tohle se může stát. Zažil jsem i to, že si hráč nevzal boty vůbec. To, že špatně sáhne, se může stát. S Vojtou se známe od 13 let, takže pro mě nebyl problém mu je půjčit. Teď mám v šatně troje páry. Jedny byly zpocené z tréninku, druhé jsme měl já a třetí zbyly na Vojtu,“ popisoval Pomikálek, který byl se 14 body nejlepším střelcem Děčína v utkání.

Hruban dal ve vypůjčených botách ještě o čtyři body více, za celý zápas minul jen dvě střely a odehrál jedno z nejlepších utkání v sezoně. „Kdybych věděl, že to Vojtovi dnes takhle půjde, tak mu je nepůjčím, ať hraje ve dvou levých,“ usmíval se Pomikálek.

Ačkoli hráči jsou většinou zatíženy na své boty a mají svou oblíbenou značku, podle Hrubana není zas tak důležité, v jakých botách hraje. „Když to jsou boty, které mi sedí, tak nevidím zas takový rozdíl v tom, jaké to jsou boty,“ uvedl.

Nyní už si ale bude hodně dávat pozor na to, jaké boty si na utkání balí. „Jsem blbej, balil jsem narychlo, ale to není omluva. Tohle by se stávat nemělo. Měl jsem štěstí, že se to stalo v české lize, kde bych asi byl schopný sehnat boty u každého soupeře. Ale kdyby to bylo v Lize mistrů, tak je to hodně špatné. Teď budu vše kontrolovat čtrnáctkrát, než odjedu na zápas,“ slíbil.

Hrubanovo nasazení do utkání bylo pro Nymburk o to důležitější, že Děčín sehrál s úřadujícím mistrem dobrou partii a byl hodně nepříjemný. „Do dnešního zápasu jsme dali hodně energie, ale nehráli jsme moc chytře. Naopak Děčín zaslouží kredit za to, že nás donutil hrát naplno až do konce. Byl to zápas, který se musel divákům líbit. Hrálo se rychle, bylo tam spousta pěkných akcí, takže spokojenost může být na všech stranách,“ hodnotil utkání Hruban.

David Šváb