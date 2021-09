Sestava Filipa Hokra, Nikolase Truce, Adama Fürbachera a Matěje Prachára v základní skupině šampionátu podlehla pozdějšímu vítězi turnaje Modřicím A (Pospíšil, Hanus, Rosenberk) a porazila Vsetín B (Kurka, Ftačník, Vichtora). Ze druhého místa ve skupině v osmifinále narazila na Modřice C (Boleloucký, Brenner, Gürtler), které zdolala.

Ve čtvrtfinále s pozdějším finalistou z Karlových Varů (Vanke, Tolar, Bíbr) se set a půl hledala, ve druhém setu však hrozivý stav 1:6 ještě bojovností otočila a dostala zápas do zkrácené sady. Tu rozdílem dvou bodů ztratila.

Naopak se nedařilo benešovské sestavě Kamila Kandy, Františka Kalase, Jakuba Fürbachera a Stanislava Voltra mladšího. Ta v základní skupině turnaje podlehla Vsetínu A (Chalupa, Bílý, Majštiník, Gebel), Čakovicím B (Z. Kalous, Fík, Vacek) a Modřicím C a do play-off tak nepostoupila.

„Trojky umíme a tajně jsem doufal, že by nějaký úspěch mohl přijít," přiznal trenér Stanislav Voltr starší. „Věřil jsem více zkušenější Kalasově sestavě, ale ta vůbec neměla svůj den. Velmi špatně jí fungovala obrana a z toho pak vycházely i chyby na útoku. Porážka se Vsetínem nebo Čakovicemi tolik nevadí, ale herní rozdíl byl velký. S mladou modřickou sestavou by ale kluci prohrávat neměli. Mnohem více se dařilo Hokrově sestavě. Kluci byli pozvaní na soustředění juniorské reprezentace, takže měli o motivaci postaráno. A to se jim i podařilo. Zastavily je až stříbrné Karlovy Vary A. Zápas se dlouho hrál podle varských not. Ve druhém setu jsme otočili útočné posty a přitvrdili i na servisu. Hodně dobře hráči zamakali v obraně a dokázali ještě ztracený set otočit. Ve třetím pak byla škoda, že dvakrát zkazili - jednou servis a jednou na útoku. Tyto body pak v koncovce chyběly. Páté až osmé místo ale není špatným umístěním, potvrdilo tak naší současnou pozici,“ zhodnotil šampionát.

MARTIN MARŠÁLEK