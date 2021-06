Modřice patří k tomu nejlepšímu, co tuzemská nohejbalová scéna nabízí. V utkání tak byly logicky velkým favoritem. Tím spíš, že Šacung aktuálně prochází rozsáhlou generační obměnou. „Přijeli jsme s jedenácti hráči, ale hned pro čtyři z nich, konkrétně Hokra, Votavu, Prachára a Šperlíka, to byla extraligová premiéra,“ poznamenal kouč.

Právě Hokr zajistil společně s Kalasem ve druhém souboji dvojic pro Oranjes jediný bod. Srovnali tím stav na 1:1, když předtím neuspěli ve svém zápase Truc s Fürbacherem. Pak už ale hosté tahali za kratší konec provazu.

Votava, Truc, Šperlík a střídající Vale, respektive Hokr, Kalas, Fürbacher a alternující Stupka nezvládli v obou trojicích koncovky. Domácím dodalo vedení 3:1 klid, což se se projevilo v dalším průběhu střetnutí.

Ve třetím deblu odešli s porážkou Stupka, Šperlík a alternující Prachár, v singlu pak neměl nárok Šperlík. Tečku za utkáním následně udělala elitní modřická trojice vedená Pospíšilem, která přehrála Hokra, Kalase a Fürbachera.

„Budujeme nový mladý tým, proto nás musí zdobit bojovnost. Tu jsem ale u hráčů nepostrádal,“ mrzelo po utkání Voltra. „Přesto bych pochválil všechny za odhodlanost. I když se prohrálo, nikdo z hráčů neměl hlavu dole,“ ocenil trenér.

Šacung v letošní sezoně obhajuje šesté místo, které obsadil v roce 2019 (v loňském roce se nejvyšší mužská soutěž kvůli pandemii nedohrála, když byla nahrazena pohárovou soutěží pozn. red.). Soutěž se vzhledem k pozdějšímu začátku odehraje ve zkráceném formátu, tedy pouze s jednokolovou základní částí a následným play-off, případně play-out.

Benešovské hráče tak čeká perná šichta. „Negativem jsou nestejné podmínky účastníků, někdo hraje doma v základní části více utkání. My třeba ze šesti zápasů (poté, co se na poslední chvíli odhlásily Holice pozn. red.) hrajeme doma jen dva,“ poukázal Stanislav Voltr na jistou nevýhodu. „Je to daň za to, aby se vůbec hrálo,“ doplnil.

Další zápas čeká Šacung v sobotu v Karlových Varech.