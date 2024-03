Benešovsko zná nové královny sportu za uplynulý rok 2023. Ženy či dívky opanovaly většinu anket. Pouze mezi trenéry vyhrál muž. Loni stříbrný kouč basketbalistek Adam Jánský se dostal na stupínek nejvyšší. Jeho svěřenkyně do 11 či 12 let vyhrály mezi mládežnickými kolektivy, v jednotlivcích pak uspěla atletka Rozálie Nápravníková. Vlašimské sprinterky na 4x100 metrů obhájily prvenství z loňska. Individuální kategorii vyhrála hokejistka Kateřina Dvořáková.

Atletky Vlašimi zvítězily v kategorii kolektivů | Video: Ondřej Jícha

Na Benešovsku vládnou ženy. Nicméně mají novou královnu. Loňská vítězka Anna Dědová mezitím ukončila kariéru a věnuje se profesně kybernetice. Na uvolněný trůn tak usedla hokejistka z Vlašimi Kateřina Dvořáková. Brankářka Rytířů a hráčka Berouna získala na mistrovství světa v ringette hokeji bronzovou medaili.

„Už jsem se zúčastnila několikrát, ale vyhrála jsem poprvé. Jsem překvapená, ale velice ráda,“ uvedla vítězka mezi jednotlivci v kategoriích dospělých. Na druhém místě za ní skončila sportovní střelkyně z Benešova Alžběta Dědová, jež poskočila z loňska o tří příčky. Bronzový stupínek obsadil výškař Jiří Adamec.

Vlašimské atletice se na vyhlášení dařilo. Obhájit prvenství z loňska se povedlo týmu sprinterek. Šárka Hlaváčková, Monika Doubková, Eliška Králová, Kateřina Slabá, Tereza Doubková a Viktorie Česká. „Je to super. Myslím si, že si toho všichni vážíme a určitě zabereme na tréninku, abychom mohli být na mistrovství České republiky ještě výš,“ řekla za vítězný kolektiv Tereza Doubková.

Výhra po třech měsících. Florbalisté se probrali z letargie

V kategorii trenérů ovládl anketu kouč benešovských basketbalistek do 11 a 12 let Adam Slánský, který loni skončil těsně pod vrcholem. „Moc si vážím tohoto ocenění. Není však jen pro mě, ale pro celou naší tréninkovou skupinu s Romanem Benešem, Tomášem Urbanem, Richardem Chobotským a Petrem Mackem, ve které alternujeme a pomáháme si. Všichni jsme zodpovědní, že se nám takhle daří. K tomu velká podpora od všech lidí v klubu,“ komentoval prvenství Slánský.

Ve věku 78 let byl uveden do síně slávy stále ještě aktivní cyklista a především organizátor cyklistický závodů. Asi 13 let organizoval známý a populární cyklistický závod Železný dědek, který pokračuje do současnosti. Bez něj by jinak zanikl. Kategorii krajánků ovládla triatlonistka Jana Richtrová.

Podobně jako mezi dospělými, tak i mládežnických kategoriích obsadily první místo atletika a basketbal. V obou případech ale tentokrát z Benešova. Mezi jednotlivci vyhrála halová mistryně v žactvu sprinterka Rozálie Nápravníková, v kolektivech vyhrála děvčata do 11 a 12 let pod bezednými koši.