Který zápas vám nejvíce utkvěl v hlavě a proč?

Asi poslední zápas, finále proti Kanadě. Bojovali jsme o zlato a chyběl nám kousek k cíli. Myslím, že se nemáme za co stydět, mohu říct, že jsme do toho daly opravdu všechno.

Jak náročná byla cesta do finále?

Myslím, že každá cesta do finále je náročná. Hrály jsme od prvního zápasu až po finále každý den bez pauzu. Takže si asi dokážete představit, kolik sil jsme potřebovaly.

Druhé místo nakonec berete jako úspěch nebo spíš neúspěch?

Samozřejmě, že jako úspěch (úsměv).

Medaile? Při odjezdu nás to ani nenapadlo, září Monika Fučíková

Slyšel jsem, že organizace turnaje příliš dobrá nebyla. Jak jste to vnímala?

Občas to nebylo takové, jaké to mělo být. Můžu mluvit za celý tým, snažily jsme se to nevnímat a soustředily jsme se jen na zápasy Hrálo se poblíž Montrealu v Kanadě.

Akce se konala poblíž MontrealuByl čas na prohlídku města?

Poslední den byla možnost se jet podívat do města a prošly jsme si centrum. Moc se mi tam líbilo.

Objevila jste něco, co vás na Kanadě mile překvapilo?

Asi ne, v Kanadě jsem nebyla poprvé, takže jsem některé věci už překvapivě nevnímala.