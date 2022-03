Ginzburg s Prometey budou bojovat v Nymburce o postup i za Ukrajinu

Trenéra české basketbalové reprezentace Ronena Ginzburga čeká jen čtyři dny po výhře nad Bulharskem další velká výzva. Tentokráte ale na klubové scéně, když už jako trenér ukrajinského týmu Prometey bude v Lize mistrů ve čtvrtek od 18 hodin usilovat o výhru proti Kluži, která by jeho tým výrazně přiblížila historickému postupu do čtvrtfinále elitní soutěže. To ovšem v situaci, kdy je tým kvůli válce na Ukrajině v azylu v Nymburce a jeho hráči neustále musí myslet na to, zda jsou jejich příbuzní a kamarádi v bezpečí.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Miroslav Mazal

Prometey původně vyrazil do Česka jen na dvoutýdenní soustředění a zápas měl hrát na Ukrajině. Jenže tu Rusko napadlo a Prometey musel zůstat v Nymburce, kde našel nový domov. Klub má mimořádně dobře rozehranou sezonu, a i přes velmi těžkou situaci se podobně jako ukrajinští občané nechce vzdát a chce zabojovat o postup ze skupiny a ukázat sílu Ukrajiny. „Pro hráče je velmi těžké si uvědomit, že nejsou na Ukrajině a nemohou být v naší blízkosti a pomáhat v boji s nepřítelem. Je pro ně velmi těžké se na zápas připravit s vědomím, že jsou zde jejich matky, manželky, děti a my všichni," píše Prometey na svých sociálních sítích. „Apelujeme na všechny fanoušky, kteří mají možnost navštívit zápas a podpořit náš tým a především naši zemi v těžkých časech. Přijďte! Nezůstávejte stranou! Svět potřebuje vidět vaši podporu," vyzývá Prometey. K výzvě se přidávají i čeští fanoušci, kteří informace o utkání sdílí na sítích. Fanklub Nymburka se rozhodl necestovat podpořit svůj tým v ligovém utkání na hřišti USK Praha, který se hraje ve stejnou dobu, ale místo toho budou fanoušci podporovat Prometey. Zápas mezi Prometey a Kluží však není exhibicí na podporu Ukrajiny, ale jde o souboj dvou největších překvapení tohoto ročníku Ligy mistrů. Oba celky startovaly v kvalifikaci a musely se do soutěže probojovat. Kluž za sebou nechala například řecké Peristeri, Prometey pak českou Opavu a ruský Perm. Prometey pak ze skupiny postoupilo na úkor Dinama Sassari a v baráži vyřadilo silný Hapoel Jeruzalém. Kluž dokonce základní skupinu vyhrála v konkurenci Hapoelu Holon, Darüssafaky a Brindisi a postoupila rovnou do osmifinálové skupiny. V ní si vyšlápla i na španělskou Málagu. Celkem vyhrála sedm z osmi zápasů a s Prometey se dělí o vedení ve skupině. Vítěz tohoto duelu bude blízko postupu do čtvrtfinále, což by byl největší úspěch v historii obou klubů. V nymburské hale budou k vidění opravdu výrazné basketbalové hvězdy. V dresu Prometey se objeví nejlepší střelec Ligy mistrů z roku 2018 D. J. Kennedy, který si stejně jako spoluhráč D.J. Stephens zahrál i NBA. Dále pak D`Angelo Harrison, který se může stát teprve třetím hráčem této sezony BCL, který dá ve čtyřech zápasech po sobě alespoň 18 bodů. Dosud se to povedlo jen Davidovi Holstonovi a bývalému nymburskému hráči Retinovi Obasohanovi. S 28 trojkami je druhým nejlepším trojkařem sezony po Sasu Salinovi. Pod košem pak vyčnívá vysoký Chorvat Miro Bilan. V dresu Kluže pak září americký rozehrávač Brandon Brown, který je čtvrtým nejužitečnějším hráčem soutěže. Tým táhnou i další Američané Elijah Steward a Patrick Richard. S průměrem 86 bodů na zápas je Kluž nejofenzivnějším týmem soutěže. Vzhledem k tomu, že Prometey má v Nymburce jen hráče s realizačním týmem, o organizaci zápasu se stará český šampion ERA Nymburk, který se účastnil všech šesti sezon Ligy mistrů a v této sezoně vypadl ve skupině. Má tak s Ligou mistrů velké zkušenosti a ukrajinskému celku poskytl na pomoc všechny své zaměstnance. Přes nymburský klub se prodávají i vstupenky na zápas v síti Ticketportal. Zisk z prodeje však jde kompletně ukrajinskému celku. Utkání začíná ve čtvrtek 3. března od 18 hodin. Přímý přenos vysílá Nova Sport 2. David Šváb