Na Valašsko Benešovští vyrazili hned s trojicí sestav. První tvořili Kanda, Ungermann ml., Šperlík, druhou Dvořák, Kozár, A. Fürbacher, třetí Prachár, Kalas, Truc a J. Fürbacher. Kandovo áčko skolilo ve skupině domácí třetí sestavu a rumunskou Cluj-Napoca, podlehlo ale modřické první sestavě (vítěz turnaje) a béčku Čelákovic. Kalasovo céčko přehrálo Vsetín D, ale prohrálo s karlovarským áčkem i Přerovem. Slušným herním projevem se prezentovala Dvořákova sestava, která zdolala domácí pátou sestavu a rumunskou Salontu, jenže nestačila na Vsetín A a Karlovy Vary B. Všechny tři sestavy tak skončily ve skupinách třetí a čekalo je osmifinále proti druhým sestavám z dalších skupin.

V prvním kole vyřazovací části ale Šacung turnaj opouštěl. Áčko padlo ve dvou setech s dobře hrajícím druholigovým Přerovem, béčku ve třetí sadě proti Vsetínu B chyběly na výhru dva míče a céčko podlehlo Čelákovicím B.

„Neviděl jsem hrát naši druhou sestavu, která hrála v jiné hale. Naše sestava byla nově složena ze tří smečařů. Všechny naše zápasy byly vyrovnané, až na souboj s Karlovými Vary. Tam nám v každém setu utekla nějaká pasáž a už jsme to nedotáhli. Nečekalo se, že ve skupině prohrajeme s Přerovem, byť o balon. Hrál ale moc dobře a ukázal, že jim více sedí právě turnaje. V play-off jsme šli na čelákovickou sestavu. První set nám nesedl, ve druhém jsme měli vyhrát, ale nepodařilo se. Naše další sestava dostala v play-off nebezpečný Přerov a také na něj nevyzrála. Když to celé shrnu, asi se od našich tří sestav čekalo, že alespoň jedna se do nejlepší osmičky podívá. Trojice ale byly tvořeny úplně nově novým trenérem a chvilku potrvá, než si sednou. Chtěl bych ale kluky pochválit za velkou bojovnost, nikdo to neodchodil," zhodnotil akci kapitán Kalas.

Autor: Martin Maršálek