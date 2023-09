Florbalisté Benešova se po půl roce opět střetli s Plzní. Místo čtvrtfinále ale na západě Čech odstartovali novou sezonu. Poslednímu přemožiteli loňského ročníku měli co vracet, avšak prohraná druhá třetina je nakonec stála body a na úvod sezony prohráli 5:6.

Florbalisté Benešova na úvod sezony prohráli v Plzni | Foto: FBŠ Slavia Plzeň

Už pod vedením nového kouče Lukáše Brože vstoupili Benešovští do zápasu skvěle. David Lukáš jim už v polovině třetí minuty zařídil vedení. Domácí ale dokázali zareagovat v přesilovce a stejně tak i podruhé, když před tím na opačné straně prosadil v početní výhodě Miloš Vojtíšek.

„Jít z první třetiny s tím, že vedeme o gól či o dva, tak by to bylo lepší. Každá branka se počítá. Ve chvíli, kdy jsme ze hry měli hodně solidní proitútoky a přehrávali jsme soupeře, tak jsme dostali dvě branky. Byla to sice první třetina, ale ve chvíli, kdy jsme dvakrát inkasovali a nakonec prohráli o gól, tak se vše počítá,“ mínil za Benešov Michal Vojtíšek.

Florbalisté na prahu nové sezony. Play-off povinnost, čtyřka ideální

Od druhé třetiny už měla Plzeň navrch, vytvořila si potřebný náskok, který si následně do konce zápasu pohlídala. „Čekali jsme od Plzně trochu kvalitnější hru, že nás od začátku bude napadat, což se stalo. Na její presink jsme byli připravení. Byla víc na míčku, ale z postupných útoků si nevytvořila téměř žádné šance. Všechno, co měla, tak většinou po našich chybách či špatném pokrytí. Ze hry byla bezzubá,“ konstatoval Vojtíšek.

Benešov sice v závěrečném dějství dotahoval, co mohl. Kontaktní branka z hole Michala Vojtíška přišla minutu před koncem. Prodloužení si ale Středočeši nevynutili a tak odjížděli domů s prázdnou.

„Bohužel jsme nebyli schopni proměnit naše šance a tím jsme si zápas prohráli. Chtěl bych všechny hráče pochválit za skvělé nasazení v zápase. Jen nás mrzí zranění našeho střelce,“ komentoval utkání trenér Lukáš Brož. Podle Vojtíška byla jednou z příčin porážky zejména nedisciplinovanost. „Měli jsme moc trestných minut. Dostali jsme dva góly v oslabení, další dva z našich chyb, jednou z toho byl můj smolný vlastní gól,“ našel několik důvodu porážky Vojtíšek.

Plzeň – Benešov 6:5 (2:2, 2:0, 2:3)

Branky: 11. Mikolášek, 19. Huleš, 25. Dubský, 38. Čížek, 42. Stejskal, 51. Švácha - 41. a 57. Vorel, 3. Lukáš, 15. Miloš Vojtíšek, 59. Michal Vojtíšek. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:1. Rozhodčí: John, Starý. Diváci: 113.