Jedenáct minut a bylo po všem. Hosté z Plzně v rozmezí 21. a 32. minuty vstřelili šest gólů a do druhé poloviny rak rozhodly o osudu utkání. „V první třetině jsme odvrátili strašně moc gólů, ať už pomocí bloků nebo fantastických zákroků gólmana. Ve druhé už jsme měli méně sil, což bylo znát. Soupeři tam spadlo vše, na co sáhl,“ shrnul za domácí Michal Vojtíšek.

Benešov se sice dokázal ještě dvakrát prosadit, avšak vždy až ke konci druhého respektive závěrečného dějství, rozjetého soupeře však už zastavit nedokázal. „Minulý týden jsme Plzeň zaskočili, což se už podruhé asi stát nemohlo,“ smutnil Vojtíšek. „ V prvé řadě bych chtěl poděkovat Benešovu za super sérii. Museli jsme vynaložit hodně úsilí a změnit naši hru, abychom uspěli. Poslední zápas jsme hráli uvolněně na míčku, což se projevilo,“ dodal kouč hostů Lukáš Kubinec.

Kolaps ve druhé třetině stál florbalisty třetí zápas

Stejně jako loni tak Benešov končí na plzeňských holích, i když teď jiného celku. Po prvním víkendu se zdálo, že by se mohli postarat o překvapení, nicméně doma ukázal západočeský soupeř sílu a postoupil dál. „Skončili jsme tam, kde jsme si zasloužili tím, co jsme předvedli na konci sezony. Tím, jak se vyvíjela, tak dopadla dobře,“ zhodnotil objektivně Vojtíšek. Před sezonou by podobnou tečku jako zklamání, v průběhu sezony jako obrovský úspěch a po čtvrtfinále přiznal, že to tak mělo být.

Benešov – Slavia Plzeň 3:7 (1:1, 1:6, 1:0)

Branky: 4. Fortelný, 37. Tůma, 58. Balík - 16. Malkus, 21. Blažek, 24. Mošna, 25. Mikolášek, 29. Štědrý, 31. Kuhajda, 32. Huleš. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:0. Rozhodčí: Kropáček, Novák. Diváci: 60.