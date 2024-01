Florbalisté Benešova zahájili rok 2024 v Národní lize – západ duelem na půdě vedoucích pražských Panthers. Ač s lídrem svedli vyrovnanou bitvu a ještě pět minut před koncem sahali alespoň po bodu. Nakonec ale prohráli 5:8 a šest kol před koncem už se začínají smiřovat s tím, že místo bojů v play-off je bude čekat náročné jaro o přežití ve třetí nejvyšší soutěži.

Benešovští florbalisté vzdorovali lídrovi. S Panthers ale prohráli. | Foto: Panthers Praha

Když v 58. minutě vyrovnal Martin Šimek v přesilovce na 4:4, zdálo se, že si Benešov odveze z Rudné překvapivý a hodně cenný bod, který by dodal týmu velkou vzpruhu do závěru základní části. Místo toho ale hosté zažili gólovou smršť, kterou schytali například Finové od českých hokejistů v duelu o bronz na nedávném mistrovství světa hráčů do 20 let. Domácí Panthers jim totiž v krátkém sledu nasázeli čtyři góly, z toho dvě do prázdné branky a rozhodli o výhře 8:5.

„Za mě se hrál 55 minut vyrovnaný zápas. Musím říct, že všechny tří útočné trojice i dvě obrany předváděly dobrý výkon. Byly tam i individuality, co se týče gólmana nebo Lukáše Koukola, který se vrátil po dlouhém zranění,“ shrnul trenér Lukáš Brož.

Florbalisté se odrazili ode dna. Domácí duel s Pískem rozhodly až nájezdy

Jeho svěřenci udrželi v závěru zápasu vyrovnaný stav pouhých 36 sekund, než domácím vrátil vedení Nový. „Sporný moment, kdy si myslím, že jsme měli mít míček a nakonec ho měl soupeř. Z následné přihrávky ze standardky nám dali gól. Nic víc bych v tom nehledal,“ uvedl kapitán Benešova Ladislav Vorel. Naše chyba, že jsme se nevrátili do standardky, z níž jsme dostali gól, který určil ráz utkání. Podařilo se nám vyrovnat z přesilovky. Rozhodující trefa padla z toho, že jsme byli nedisciplinovaní a před brankou jsme si to měli pohlídat,“ doplnil kouč hostů.

Benešov udělal tečku za zápasem, když se po přihrávce staršího bratra Miloše prosadil Michal Vojtíšek. Hosté i tak byli zklamaní, protože věděli, že na bod měli, avšak prohra znamená, že je na jaře budou čekat s největší pravděpodobností boje o udržení v soutěži. „Sezonu zachráníme tím, že se začneme soustředit na play-down. Boje o play-off jsou hodně vzdálené,“ měl jasno Vorel. „Když ale budeme takové výkony předvádět dál, tak to bude dobré,“ prohlásil Brož.

Benešov je po 16 z celkových 22 kol nadále poslední s dvoubodovým odstupem na jedenáctý Králův Dvůr. Na osmé místo zaručující ještě play-off už ale ztrácí propastných 11 bodů. Doma navíc jako jediný ještě v letošní sezoně nevyhrál. I proto se možná florbalisté začínají smiřovat s tím, že pokud budou chtít hrát Národní ligu i v příští sezoně, tak je čeká hodně dlouhé a náročné jaro.

Panthers Praha – Benešov 8:5 (2:2, 0:4, 3:2)

Branky: 3. a 58. Nový, 11. Vavroušek, 37. Zelinka, 50. Hrubý, 59. a 60. Kšír, 59. Škoda - 4. Půlpán, 9. Tůma, 16. Miloš Vojtíšek, 58. Šimek, 60. Michal Vojtíšek. Vyloučení: 1:0. Využití: 0:1. Rozhodčí: Libecajt, Jelínek. Diváci: 10.