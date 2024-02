Florbalisté Benešova si nechávají výhry zřejmě až do bojů o přežití. V základní části totiž vyhráli a bodovali naposledy na přelomu listopadu a prosince. Od té doby sbírají jen porážky. Už poosmé v řadě odešli ze hřiště bez zisku bodů. Tentokrát prohráli v Blansku 4:7, když se jim hrubě nepovedla první třetina, ve které dostali pět branek.

Florbalisté Benešova - ilustrační foto. | Foto: Florbal Troopers

Mizerný vstup do utkání zažili Benešovští na jižní Moravě. V rozmezí deset minut inkasovali pětkrát a pak se těžko vraceli do zápasu. Do šaten odcházeli za stavu 5:1 pro domácí Blansko.

Hosté ale na katastrofální vstup zareagovali. Přeskupili složení jednotlivých formací, rázem začali soupeře přehrávat a najednou byl k vidění vyrovnaný boj. Benešovu ale chyběly góly, protože snížení z jeho strany přišlo až ve 36. minutě, kdy prohrával 2:6. Zlepšený výkon hostů přišel i v závěrečném dějství. Jako první se ale prosadili domácí, až pak přišla dvojnásobná korekce výsledku ze strany beznadějně posledního celku tabulky na konečných 4:7 z jeho pohledu.

„Po hrůzostrašné první třetině, kdy soupeř díky efektivnímu zakončení vedl 5:1, jsme přeskupili řady a od druhé třetiny si hráči zaslouží pochvalu za bojovný výkon, kterému chybělo pouze více gólů,“ posteskl si kouč Lukáš Brož. Benešov zakončí základní část s neoblíbeným soupeřem z Plzně. Následně ho čeká těžký boj o záchranu. S velkou pravděpodobností bude hrát play-down s týmem z jižních Čech.

Blansko - Benešov 7:4 (5:1, 1:1, 1:2)

Branky: 13. a 32. Kučera, 15. a 49. Zukal, 9. Suchomel, 9. Videman, 18. Fedra – 11. a 55. Miloš Vojtíšek, 36. Michal Vojtíšek, 57. Fortelný. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:3. Rozhodčí: Lukáš Ležák, Martin Ležák. Diváci. 100.