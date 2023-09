Florbalisté Benešova vstoupí v sobotu večer do nového ročníku Národní ligy. Sezonu zahájí s týmem, který jim ukončil tu poslední. Úvodním soupeřem bude Plzeň, které mají po jarním čtvrtfinále co vracet. Letos jsou připraveni lépe než loni. Cíl zůstává stejný, dostat se play-off, avšak nikoli na poslední chvíli, ale ideálně se vklínit mezi top čtyřku a začínat doma.

Florbalisté Benešova odstartují novou sezonu v Benešově. | Foto: FBŠ Slavia Plzeň

Benešov si jako přípravu vzal Pohár Českého florbalu. V úvodním vyřazovacím kole dokázal porazit Soběslav, následně mu ale vystavil stopku Pelhřimov, s nímž se utkají následně i v sezoně. „Je to soupeř z Národní ligy, kterého jsme si chtěli prohlédnout a hlavně vyhrát, což se nepodařilo,“ řekl Michal Vojtíšek, jedna z hlavních osobností týmu.

Podle 21letého obránce se zkušenostmi z juniorské reprezentace je tým připraven rozhodně lépe na nadcházející sezonu, než na tu loňskou, kdy mu utekl začátek soutěže a do play-off proklouzl až v posledním kole základní části. „Snaho teď start chytíme a nebudeme pak ostatní dohánět do konce sezony,“ přál si Vojtíšek.

Po konci minule sezony byla ve hře varianta, že by tým měl projít radikálním řezem, nakonec ale zůstal pohromadě. Nicméně hrozilo, že několik opor skončí, nakonec ale i tahouni z Prahy a bývalých superligových Bohemians pokračují. Benešovský kádr je doplněn zejména hráči z vlastní výchovy. „Borci z ročníku 2006 určitě dostanou šanci, aby se ukázali a přinesli týmu dravé mládí, což u těch starších už tolik není,“ podotkl Vojtíšek.

Ke změně ale došlo na trenérském postu. Trenéra Romana Kielera nahrazuje ještě loni aktivní brankář Lukáš Brož. I na tomto citlivém místě našel Benešov náhradu. Místo zkušeného muže pod masku dorazil Ondřej Hnátek ze zkušenosti Chodova či Startu. U něj ale visí otázka ohledně zdraví a co mu dovolí kolena.

Co však zůstalo stejné, jsou cíle Benešova. Stejně jako v předchozích sezona je prioritou dostat se do vyřazovacích bojů, avšak tentokrát z mnohem lepší pozice. „Play-off stoprocentně. Pro nás je to povinnost. Ideálně pak pozici mezi top čtyřkou. Tohle je pro nás stěžejní, abychom věděli, že nespadneme a můžeme hrát v klidu vyřazovací boje, které nejsou tak stresové jako play-down, jež je dlouhé a stresující,“ prohlásil Vojtíšek.

Prvním testem pro Benešov v nové sezoně bude duel s Plzní a západě Čech, tedy s týmem, se kterým vypadl po třaskavé sérii ve čtvrtfinále. Nyní tak možná dojde na vyřizování účtů. „Doufám, že po tom zápase budeme mít alespoň měsíc kádr, snad se nikdo neporve,“ přál si Vojtíšek.

Benešov zapracoval přes léto na mládeži. Začala mu totiž ubývat základna u těch nejmladších kategorií, což by se mělo nyní vyřešit. „Měli jsme problém dostat k nám ty nejmenší, takže jsme odspodu začali ztrácet šířku základny. Doufám, že se nám tohle podařilo rozjet, máme signály, že to mělo být lepší a teď vše udržet ve stoupající tendenci,“ uvedla jedna z hlavních osobností klubu.