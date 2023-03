Minulý rok touhle dobou Michal Vojtíšek v rozhovoru pro Deník prozradil, že dlouhodobý cíl Benešova je dostat se mezi nejlepší čtyři týmy a stabilně patřit mezi účastníky semifinále Národní ligy. Dál zatím ne. Jednak kvalitou kádru, zázemím či hráčskou základnou, ze které si každoročně ty nejlepší jednotlivce vybírají pražské kluby, kam je to po dálnici kousek. Navíc účast v první lize by v momentální chvíli oddíl pořádně zatížila a možná dostala do problémů.