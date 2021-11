Benešovu chybělo pět hráčů základní sestavy. I tak s favoritem držel krok do poloviny zápasu. Pak Butchis v rozmezí 150 vteřin třikrát udeřil a získal rozhodující náskok. „Největší problém vznikl nikoliv v obraně, ale když jsme šli do brejku, tak nám soupeř chytil míček a z následného protiútoku nám dali gól. Z toho vyústil konečný rozdíl,“ podotkl Michal Vojtíšek.

„Zápas jsme si prohráli vlastními chybami a neproměňováním jasných šancí. Duel měl perfektní atmosféru a byl správně nahecovaný,“ uvedl kouč Roman Kieler po prohře s Butchisem. V Bystřici se odehrálo vyrovnané utkání. Benešov byl favoritovi důstojným soupeřem, ale vedoucí celek Národní ligy dokázal potrestat každou chybu domácích, kterou vyrobili. Zejména Papež byl k nezastavení. Z prvních šesti gólů jich zařídil hned pět. V poslední dvacetiminutovce pak přidal ještě jeden zásah.

Hokejisté Vlašimi o víkendu nehráli, trápí je marodka

Utkání mělo správný náboj a na hřišti to chvilkami pěkně jiskřilo. O několik napjatějších momentů se postaral právě Vojtíšek, který si několikrát zapojil se soupeři i do slovních přestřelek. „S Butchisem hrajeme dlouho, už několikátou sezonu v řadě. Bojovali jsme s nimi o postup do Národní ligy. Kvůli tomu jsou zápasy tak vyhrocené. Navíc občas se stane, že vedení soupeře napíše naším hráčům a láká je k sobě,“ objasnil 19letý útočník středočeského celku.

Benešov tak odehrál po sobě dva zápasy proti nejlepším celkům soutěže. Zatímco v Rudné proti Panthers devět gólů vstřelil a bral tři body, tak v domácím prostředí stejný počet branek inkasoval. „Největší rozdíl byl v naší produktivitě, kdy s Pantery jsme proměňovali brejky. Dělali jsme, co jsme si řekli a do obrany to bylo jednodušší, lepší. Jejich styl, kdy tam hrají mladší a méně zkušení hráči, kteří vyrobí víc chyb, byl pro nás příjemnější, než ten Butchisu, jenž nás ztrestal ze všeho,“ hledal odlišnosti Vojtíšek v duelech s druhým a prvním celkem tabulky.

Zkrotili pražské Pantery! Florbalisté si vyšlápli na favorita

Kvůli prohře s lídrem musel Benešov opustit třetí příčku a propadl se na pátou, nicméně má stejně bodů jako čtvrtý Náchod a šestý Králův Dvůr. „Na tabulku se dívá skvěle. Po první sezoně se přivedlo pár kluků z Prahy, který týmu pomáhají,“ těšilo Vojtíška, který ještě na jaře hrál superligu v Bohemians společně s Jakubem Šárkou, se kterým nyní hraje v Benešově, kde už delší dobu působí Martin Šimek, který také dříve hrával za pražský klub. „S kluky se hraje skvěle. Je na nich vidět rozdíl citu pro hru a v klíčových okamžicích nám vyhrávají zápasy,“ uzavřel Vojtíšek.

Benešov – Butchis 4:9 (1:2, 2:4, 1:3)

Branky: 8. Pavlíček, 28. Šárka, 38. Tůma, 49. Michal Vojtíšek – 7., 20., 23., 31., 33. a 52. Papež, 30., 49. a 56. Klíma. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Rozhodčí: Franc, Patera. Diváci: 29.