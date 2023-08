Sportovní areál Na Lukách ve Vlašimi bude v sobotu odpoledne vonět benzínem. Nový pump park otevře česká špička freestyle motocrossu Podmolbrothers s legendárním Liborem Podmolem v čele i jeho mladším bratrem Filipem. Veřejnost uvidí i nejlepší esa na horských kolech či koloběžkách. Pro fanoušky jsou nachystány tři a půl hodiny plné adrenalinu.

Libor Podmol se svým týmem chystá ve Vlašimi parádní show | Foto: Libor Podmol FMX rider

„Vzhledem k tomu, že se jedná o otevíračku nového vlašimského pump parku, tak to bude velice zajímavé,“ láká Libor Podmol fanoušky na sobotní akci. Celý program odstartuje už dopoledne, kdy od desíti do dvanácti. K vidění bude zdarma ukázka veřejnosti pod dohledem profesionálů, jak se v parku jezdí. Nejlepší kluci na koloběžkách a horských kolech předvedou dětem i dospělým, jak se chovat bezpečně při jízdách.

Vše pod dozorem 39leté legendy freestyle motorcrossu. Spolu s ním tam bude i Tomáš Kudrnáč, který měl celou realizaci stavby ve Vlašimi na starosti. „V poledne všechny z areálu vyženeme, aby se dokončily přípravy před oficiálním otevřením v 15 hodin,“ nastiňuje Podmol.

Podmol byl na Baja555 druhý. Ujel jsem tři sta kilometrů bez přední brzdy, říká

Nejen freestyle motocross, ale také nejlepší jezdci na horských kolech či koloběžkách se představí ve sportovním areálu Na Lukách ve Vlašimi. Mezi nimi napříklak 16letý jezdec na koloběžce Matty Pekárek, který skončil na posledním mistrovství světa třetí.

Úderem čtvrté hodiny odpolední odstartuje oficiální program, který bude pokračovat až do večera. Rozdělen bude na tři exhibice, ve kterých bude jezdit celý Podmolbrothers team. První bude volnější freestylová, ve druhé se představí vývoj freestyle motokrosu od nejlehčích triků po ty nejlepší triky současnosti. Ve třetím vstupu se pojede závod bez trik. „Všichni jezdci ukážou své dva nejlepší skoky a diváci pak rozhodnou, kdo se stane vlašimským vítězem,“ říká Podmol.

Libor Podmol si vybral „letní“ Dakar. V Rumunsku si to odjedu celé sám, říká

Od 19:30 bude následovat autogramiáda účastníků a následovat pak budou hudební koncerty kapel Keks a Jakub Děkan Band, se kterou Podmol natočil videoklip. „Možná tam vlétnu na pódium. Jak ten film byl fajn, tak i videoklip, který jsme s Kubou dělali, má přes milion shlédnutí na Youtube. Lidi ho mají rádi, což nás oba těší,“ pochvaluje si Podmol.

Jemu a jeho týmu by při sobotní akci mělo přát i počasí. Byť by se mohl vyskytnout déšť, tak by převážně mělo být jasno a slunečno. „Mám ho objednané nahoře. Má být hezky, ale samozřejmě by mě mrzelo, kdyby pršelo. Četl jsem, že teploty mají trochu poklesnout, což je dobře. Extrémní horka nejsou úplně ideální, abychom stáli takovou dobu venku,“ uzavírá Podmol. V areálu bude samozřejmě dost stánků s občerstvení i na posezení.

Zdroj: Youtube