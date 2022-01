Právě její absenci označili oba trenéři jako klíčovou. „Chyběla nám při organizaci hry v útoku i v obraně, kde jsme postrádali spolupráci pod košem. Dostali jsme kvůli tomu hodně jednoduchých bodů zpod koše,“ řekl slovenský kouč Jozef Rešetár, který uznal, že dalším problémem jeho svěřenkyň bylo těžké dobývání obrany Slovanky.

Kolaps ve třetí čtvrtině znechutil překonání magické hranice

„Bylo vidět, že holky dodržovaly pravidla v obraně, a když je někdo porušil, tak se vědělo, o koho se jednalo,“ podotkla Rešetárova krajanka a trenérka na druhé straně Marcela Krämer. Hostujícímu celku se dařila výrazně lépe střelba za tři body než tomu domácímu. Hned devět pokusů skončilo v koši oproti třem chomutovským.

Slovanku vedla za vítězstvím postavou sice nejmenší, ale jinak nejlepší hráčka zápasu Kateřina Zeithammerová, která nastřílela 26 bodů. „Má neskutečný potenciál, který ji nadělil Pán bůh, což je její rychlost a teď se potkala i s její střeleckou potencí,“ řekla na její adresu své svěřenkyně koučka hostujícího týmu. Teprve 19letá hráčka jako se jako jediná v zápase dostala přes dvacetibodovou hranici.

FOTO: Vlašimští fotbalisté trénují na soustředění v Nymburku

Středočešky se tak mohou těšit na federální Final Four, které se letos odehraje ve slovenských Piešťanech. Trenérka Marcela Krämer se tedy podívá do rodné vlasti. S žádným velkým očekáváním ale do své domoviny nepojede. „Holky se musí vyhrát v těchto utkáních. Musíme to brát tak, že pro ně se jedná o další zkušenosti, ať už prohrají o dvacet bodů nebo jiným rozdílem,“ uzavřela. Ať už Slovanka dopadne v závěrečných kláních jakkoliv, tak už nyní je jasné, že se jí podařilo uhrát nejlepší výsledek v historii v rámci Českého poháru.

Chomutov – Slovanka 78:89 (19:25, 36:45, 57:71)

Nejvíce bodů: Krejzová 17, Vorlová 16, Kadlecová 15 - Zeithammerová 26, Hálová 13, Pohunková 10. Fauly: 17:20. TH: 16/13 - 13/12. Trojky: 3:9. Doskoky: 32:25. Ztráty: 20:16. Zisky: 4:12. Asistence: 15:17.