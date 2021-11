Slavii jste v generálce před sezonou v Benešově porazili. Teď jste s ní prohráli. Kde byly největší rozdíly mezi oběma zápasy?

Příprava je vždy trošku jiná než soutěžní zápas. Teď nám chybělo víc bojovnosti. Dostaly jsme hodně bodů od jejich pivotek a málo jsme si pomáhaly. Těžko hodnotit takhle po zápase, navíc jsem při generálce chyběla.

Byla Rokošová klíčovým faktorem vaší porážky?

Určitě! Dala nám spoustu bodů. Začátek zápasu nám unikl i kvůli ní. Hrála super! Slavia hrála hodně týmově. Hezky si míč půjčovaly a daly spoustu pěkných košů.

Před letošní sezonou jste se přesunuly do Benešova. Už jste se adaptovaly na zdejší halu, prostředí, fanoušky?

Fanoušci jsou super, hala skvělá. Hrajeme tady rády a popereme se s tím.

V čem je největší problém?

Asi v celkové sehranosti. Kvůli zraněním, nemocem, škole a práci jsme ještě neměly tolik tréninků, kde bychom se sešly všechny. Musíme tomu dát čas, sehrát se a věřím, že to bude lepší a lepší.

Co říkáte na to, že hala byla téměř zaplněná, když jste tady teprve krátce?

Jsme rády. Je to super! Je skvělé, když nás povzbuzuje plné hlediště. V Boleslavi jsme podobné zázemí neměly, ačkoliv ho nechci úplně shazovat. Líbí se nám tady. Jsem spokojená a myslím, že i ostatní spoluhráčky taky.

Jak to půjde dál? Bude se vám dařit lépe?

Snad ano. Doufáme stále v play-off a nějakou hratelnou pozici a ne osmé místo proti USK. Domácí zápasy musíme vyhrávat. Čekají nás Strakonice, Trutnov, Ostrava a tyto zápasy musíme doma vyhrát.