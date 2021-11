Nejlepší hráčkou zápasu se stala Kateřina Rokošová, která v dresu hostů nastřílela 24 bodů a dlouho byla suverénně nejlepší střelkyní. Pražanky se chvíli přetahovaly s domácími. Přibližně od páté minuty ale v utkání dominovaly a měly ho pod kontrolou a to zejména díky tomu, že zlepšily podkošovou střelbu, která je v úvodu duelu trápila.

Domácí Slovanka se naopak potýkala s mizernou střelbou po většinu střetnutí a časem se k tomu přidala i horší přihrávka. Pod oběma koši navíc vládla ve slávistickém dresu Němka Katharina Fikielová. V době, kdy Pražanky vedly o 24 bodů, sáhl hostující kouč k výměně kompletní pětice na palubovce a svěřenkyně Marcely Kramer začaly senzačně stahovat manko.

„Bylo to pozdě. Hostující trenér vystřídal hráčky, nám to tam napadalo. Před tím jsme se většinu zápasu trápily, jak ztrátami tak střelbou,“ smutnila kapitánka Slovanky Denisa Harapesová. Překvapivě probuzený útok v závěrečných minutách vedla Kateřina Zeithammerová, která se svým výkonem dotáhla co se počtu bodů na hostující Rokošovou. Stíhací jízda se ale zastavila na rozdíl pěti bodů a domácí hráčky měly poté minimum času, aby se jim povedl zázrak.

„Možná, že už jsme hrály vabank, protože jsme věděly, že prostě musíme, tak jsme to zkusily. Před tím jsme měly trochu svázané ruce tím, že jsme měly docela dlouhou pauzu. Chtěly jsme a možná jsme byly přemotivované,“ přemítala po utkání rozehrávačka domácích. Slavia si závěr utkání pohlídala, odmítla jakékoliv drama a i díky dvěma trestným hodům v závěrečné vteřině zápasu nakonec zvítězila o osm bodů. Na půdě Slovanky zvítězila pošesté za sebou a upevnila si pátou pozici.

Slovanka – Slavia Praha 78:86 (17:26, 33:48, 47:69)

Nejvíce bodů: Zeithammerová 24, Hálová 17, Brejchová 13 – Rokošová 24, Fikielová 13, Žílová 13.