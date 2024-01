Nový formát 48hChrono zatím Martinovi Macíkovi a jeho posádce svědčí. Společně s navigátorem Františkem Tomáškem a mechanikem Davidem Švandou jsou po prvním poločase etapy na vedoucí příčce. Stejně tak se dostali i do průběžného čela celkového pořadí. Ještě bude ale záležet na páteční druhé části. Posádka ze Sedlčan ale dojela ze všech nejdál a ostatní na ní ztrácí.

V průběhu etapy 48hChrono, která zahrnuje dva závodní dny a je dlouhá celkem 549 kilometrů, čeká na závodníky hned několik zvláštností. Po cestě projedou celkem 7 bivaků s pevně daným časem, kdy se zavírají a není je už možné opustit. V posledním bivaku, ve kterém se zastaví, musí natankovat a dokud nebude dvoudenní klání u konce, Čenda se ani nedočká žádného servisu. „Jediný mechanik, kterého teď Čenda uvidí, jsem já. Pokud bude nějaký servis potřeba, budeme ho muset zvládnout svépomocí,“ vysvětloval David Švanda před startem etapy.

Celá etapa vede oblastí Empty Quarter, což je jedna z největších pouští na světě. Dun, které mohou dosahovat výšky až 250 metrů, tedy oranžová posádka zažije víc než dost. „Pro nás vůbec nejsou špatná zpráva, protože si je užíváme jak my, tak kamion. Na navigaci v písku a prachu jsem připravený, takže věřím, že se neztratíme a dokončíme celou etapu bez větších problémů,“ hlásil navigátor František Tomášek.

„Co jsme zkoumali trasu a plánovali, jak to vlastně uděláme, tak to bude celé takové záludné a může se stát prakticky cokoliv. Bude to drsné a náročné, jako celý letošní Dakar. Je to pořádná porce kilometrů v poušti a do každého bivaku po trase musíme dorazit v určitém čase, jinak se zavře a nepojedeme dál. My chceme samozřejmě dojet co nejdál hned první den.“, popisoval Martin Macík předtím, než vyrazili na trať. Jeho slova se mu vyplnila dokonale. Ze všech účastníků urazil ve čtvrtek největší cestu. Konkurenti za ním na něj pořádně ztrácí.

Plán měla posádka Čendy tedy vymyšlený jasně - dorazit co nejdál hned první den a ideálně co nejrychleji. Podle dostupných informací plán vychází a Martin Macík, František Tomášek a David Švanda dorazili do bivaku C na prvním místě. „Co víme, tak Čenda i posádka jsou v pořádku v bivaku, ve kterém přenocují. Podle časů a mapy mají za sebou mimořádně náročnou jízdu, uvidíme, jak dobře se jim pojede zítra. Z bivaku vyrážejí hned brzy ráno do druhé části etapy,“ shrnul aktuální informace, kterých je kvůli absenci signálu v poušti velmi málo, týmový manažer Martin Pabiška.

Po konci 48hChrono čeká na všechny závodníky den volna. „Jak dojedeme vlastně dvojitou etapu, tak se musíme ještě s Čendou dostat do Rijádu, kde nás čeká den volna. Zatím to vypadá, že po servisu naložíme Čendu na vlek a pojedeme se zbytkem týmu nebo poletíme jen s batohy letadlem. Uvidíme, jak to vyjde, teď se soustředíme na to, abychom celou etapu dokončili a zajeli co nejlepší čas,“ nastínil plány týmu MM Technology Martin Macík.