Na ty v první dubnovou sobotu doma (areál u hotelu Benica, od 14:00) čeká pořádná šichta, protože do Benešova dorazí jeden z nejlepších týmů posledních let, Karlovy Vary.

„Na utkání se těšíme a protože do Karlových Varů přešel náš loňský spoluhráč Hokr, někteří hráči se jistě nahecují o něco více. Jediné, co je nejasné, zda se bude hrát venku, nebo budeme muset jít kvůli nepřízni počasí do haly. To je nevýhoda našeho sportu,“ říká trenér A-týmu Michal Doucek.

Právě on je největší novou posilou benešovského celku. Ke změnám letos došlo i v hráčském kádru. „Kromě Filipa Hokra odešel i Martin Sehrig. Oba hráči k nám dojížděli zdaleka a to komplikovalo jejich zapojení do tréninkového procesu. Místo nich do týmu přišli Luděk Dvořák z Osnice a Slovák Martin Kozár z Prahy, oba mladí perspektivní hráči, kteří se jeví dobře a makají tak, jak si představuji. Vůbec z celého mužstva cítím velkou chuť makat a zlepšit herní projev. Snad se to projeví na hřišti na výsledcích. Vím, že v loňské sezóně mužstvo na některé soupeře nestačilo výsledkově i herně a toto chci změnit. Prohrát se může, ale ne po jasném průběhu. Co se týká ambic, pochopitelně bychom rádi zamířili do play-off a vyhnuli se bojům o udržení,“ doplnil Doucek.

Generálka na ligu ve Vsetíně v podání nohejbalistů nenadchla

Jaké další novinky hlásí „Oranjes“? „Novinek je více, ale jsme hlavně rádi, že se zase posunula dostavba areálu. Finišujeme s klubovnou a s pomocí města a MSZ Benešov by mělo vyrůst třetí hřiště, zatím alespoň šotolinové. Základna nám roste a ve všední den se máme problém na obě hřiště poskládat. Navíc je stále větší zájem i od rekreačních hráčů. Letos se sešla tři opravdu velká výročí – 50 let extraligy mužů, 75 let klubu a 100 let nohejbalu. Chceme si proto tak výjimečný ročník užít a připravujeme doprovodné akce pro ty, kteří mají vztah k nám nebo obecně k nohejbalu,“ uvedl Miloslav Ziegler, předseda klubu.

Termíny letošních domácích extraligových utkání Šacungu (vše od 14:00)

Sobota 2.4. – Karlovy Vary

Sobota 15.4. – Modřice

Sobota 7.5. – Plazy

Neděle 8.5. – Vsetín

Sobota 21.5. – Čelákovice

Sobota 4.6. – Čakovice

Sobota 11.6. – Žatec