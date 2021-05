Pokud jde o zisk, na nějž dosáhli koně, které jezdil, bylo to téměř 600 000 katarských riálů (asi 3,5 milionu korun). To je skoro stejná suma jako za předchozí tři katarské zimy dohromady.

Jak se na sezonu, která trvá od října do dubna, díváte?

Ony i ty předchozí byly úspěšné, ale až letos jsem dostal ty správné koně, s nimiž se mi podařilo vyhrát prestižní dostihy. V tom byl velký posun. A mám z tohoto samozřejmě velkou radost.

Z prvenství vyčnívá dubnový triumf s klisnou Mon’nií, s níž jste získal Emírův meč.

Upřímně, že jsem vyhrál takový dostih, je opravdu něco mimořádného. Ale klisně jsem věřil a ona nezklamala. Mnoho žokejů se o tuto metu snaží, ale málokdo na ni dosáhne. Je to neuvěřitelná záležitost, a tohle vítězství považuji za svůj největší kariérní úspěch.

Jaké jsou v tomto případě protokolární záležitosti v souvislosti s emírem?

Je velký zážitek. Všude plno lidí, ochranka, a když vám emír gratuluje a předává ocenění, nesmíte se ho dotknout. Pouze poděkovat za gratulaci. Vše se mi podařilo zvládnout a foto s emírem nemá každý.

Blahopřál vám nejen emír, ale i řada kolegů a příznivců.

Byl to nádherný den i po této stránce. Dostal jsem spousty gratulací z celého světa, od kamarádů, známých, ale i od lidí, které jsem ani neznal.

Jak v Kataru vůbec v současnosti probíhají dostihy, projevila se na nich koronavirová opatření?

Obecně tam fungují aplikace, které o vás řeknou všechno důležité. Hodně podniků je otevřených, ale bez aplikace se prakticky nikam nedostanete. Pokud jde o dostihy, často jsme chodili na testy a já šel brzy i na očkování. Do hlediště mohli také diváci, i když v omezeném množství a za přísných podmínek. Dostihům to ale prospělo.

Vrátil jste se domů a už se zase chystáte do sedla. Zájem o vás je i v dalších zemích, zejména v Polsku, kde jste v minulosti vyhrál tamní šampionát.

Telefonátů ohledně startů proběhlo docela hodně. Jenže pro letošek jsem se rozhodl víc odpočívat a naplno nenaskočit do dostihového kolotoče. Nechci tolik cestovat. Děti jdou do školy, chci se jim i celé rodině víc věnovat.

V sobotu už ale startujete v Bratislavě, v neděli v Mostě. Je to s tím odpočinkem skutečně tak horké?

Neznamená to, že bych úplně přestal jezdit, ale dostihů bude méně. Do Polska taky zamířím, tamní sezonu úplně nevynechám, ale objevím se jen na velkých dostihových dnech.

ALEŠ POHOŘAL