„Byl to celkem riskantní kousek, zařadil jsem se těsně za Maňase a jel vedle něj. Moji sešroubovanou nohu jsem zapříčil o jeho výfuk a tlačil ho několik kilometrů do nejbližší vesnice, kde jsme vykoupili benzín z dvorku jedné domácnosti,“ popisoval Podmol, který tak oplatil jeho kamarádskou pomoc na letošní Dakarské rallye.

Závod kategorie do 450 ccm pak Libor Podmol ovládl právě Romanem Krejčím a třetím Rudolfem Lhotským. „Baja byla dvoudenní závod. Druhý den bych fyzickou náročností přirovnal dni na Dakaru, závodili jsme devět hodin. Jsme pěkně zničení, šťastní a jedem domů. Byla to skvělá příprava na Dakar,“ popisoval závodník, který na zážitek s benzínem jen tak nezapomene.

V lednu to byl právě on, kdo potřeboval pomoc. V poslední dakarské etapě si zničil přední kolo a právě Krejčí mu pomohl, když mu to své věnoval. Podmol tak mohl dojet závěrečných třicet kilometrů a dostat se do cíle nejtěžší pouštní soutěže.

V Rumunsku si situaci tak trochu prohodili. Krejčímu, který jel na menší motorce, na přejezdu ze speciální zkoušky do cíle došel benzín. Světově proslulý freestyle motokrosař se ho rozhodl dotlačit do nejbližší vesnice. „Rally závody jsou o zážitcích a měli jsme tu skvělou partu. Jsem moc rád, že jsem to Maňasovi mohl oplatit,“ tvrdil závodník žijící v Benešově, který v letošním ročníku Dakaru skončil na 31. místě.

Během letošního roku plánuje i další soutěže, které slouží jako příprava na další Dakar. Zároveň se chystá na besední show s novým filmem Cesta je cíl, jehož příběh je spojen právě s Podmolovým premiérovým dakarským dobrodružstvím.