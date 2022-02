Benešovští se sice dostali na rozdíl jedné trefy, ale soupeř si vzal rychle třígólový náskok zpět. Středočeši se ještě jednou přiblížili Plzni na kontakt, ale domácí už vedení udrželi. Hosté jim navíc pomohli v závěru utkání i dvěma vyloučeními.

Plzeň vykročila za dalším bodem ve druhé třetině i v neděli, kdy ji do vedení z trestného střílení zařídil Malý. Na opačné straně mohl srovnat Poláček, ale na rozdíl od svého předchůdce neuspěl. Domácí vzápětí dostali možnost přesilové hry, kterou využil Täuber a ten samý hráč následně zvýšil i zkraje třetí třetiny.

Vlašim schytala v Chrudimi ledovou sprchu, odvrátila hrozbu debaklu

Až poté začala další stíhací jízda Benešova. V obou jeho gólech měl prsty Michal Vojtíšek. Nejprve odpověděl rychle na třetí gól Plzně. Další snižující gól ale přišel až v 58. minutě po trefě Šimka. I podruhé ale domácí těsné vedení uhájili a po úvodním víkendu se ujali vedení v sérii 2:0 na zápasy.

„Opět skvělý zápas, který se musel líbit výborným divákům na obou stranách, oba brankáři zachytali výborně, neproměnili jsme nájezd, využili jsme málo přesilových her, to nám chybělo k tomu abychom vyhráli,“ komentoval utkání trenér Roman Kieler.

Na početní výhody narážel i Vojtíšek v prohlášení, co všechno Benešov musí změnit, aby dokázal doma vyrovnat stav série na 2:2. „Víme, co potřebujeme změnit, abychom vyhráli. Bohužel se nám nedařilo v koncovce a v přesilových hrách, které jsou v play-off rozhodující,“ řekl 19letý hráč Benešova.

I přes dvě porážky na západě Čech neztrácí Vojtíšek naději a v nadcházejících domácích zápasech už půjde do utkání s vědomím, že se s Plzní dá hrát vyrovnaná partie, ačkoliv všechny čtyři dosavadní duely v letošní sezoně vyhrál jejich soupeř. „Také se projevila nezkušenost některých hráčů, kterým chybí zkušenosti z těchto zápasů a to i kvůli covidu v posledních dvou sezonách, které se nedohrály,“ pronesl Vojtíšek. Zatím jediné střetnutí sehrané v Benešové dospělo až do nájezdů.

Čtvrtfinále play-off 1. zápas

Plzeň – Benešov 6:5 (1:1, 5:2, 0:2)

Branky: 1., 23. a 24. Zábran, 21. Kuneš, 36. Plachý, 37. Nový - 15. a 35. Tůma, 25. Vorel, 55. Zábran (vl.) , 58. Šimek. Vyloučení: 3:2 + Zábran (ot). Bez využití. Rozhodčí: John, Starý. Diváci: 83.

Čtvrtfinále play-off 2. zápas

Plzeň – Benešov 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)

Branky: 34. a 41. Täuber, 28. Malý – 44. Michal Vojtíšek, 58. Šimek. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:1. Rozhodčí: Brak, Provazník. Diváci: 107. Stav série: 2:0.