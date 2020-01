Nymburk zatím prožívá velmi vydařenou sezonu, když z jedenácti zápasů prohrál jen dva a má tak spolu s Tenerife vůbec nejlepší bilanci v celé soutěži. Stále tak může myslet na vylepšení vlastního maxima v soutěži, kterým bylo druhé místo ve skupině s bilancí 9/4 v sezoně 2017/18. Pokud s Novgorodem uspěje, už bude mít jistotu, že tuto bilanci minimálně vyrovná.

Minulý týden si překvapivou výhrou na půdě zatím suverénního Tenerife zajistil postup, ale jen s tím se Nymburk nechce uspokojit a chce minimálně udržet druhé místo. Na něm má nyní náskok dvou výher právě před Novgorodem. V úterý tak chce uspět, aby měl druhé místo jisté.

„Řešíme jen jak udržet alespoň druhé místo. S tím, jak je letos systém v play off nastavený, tak chceme udržet výhodu domácího prostředí. Na to se teď soustředíme. Je sice fajn, že máme postup hotový, ale byla by chyba teď se uspokojit,“ říká opora týmu Vojtěch Hruban. „Výhra na Tenerife nás může hřát hodně a je to ukázka toho, že můžeme dokázat velké věci, když vydržíme v tom, jak hrajeme a jak k zápasům přistupujeme,“ dodává.

Novgorod ale ještě určitě bude chtít o druhé místo zabojovat s vědomím, že v posledních dvou kolech má jednoduší los než Nymburk. K tomu ale bude muset podat lepší výkon než v prvním utkání doma, ve kterém Nymburk zvítězil 82:73. Šlo o jedinou domácí porážku Novgorodu v sezoně. Venku naopak ruský celek uspěl jen dvakrát a to v Bambergu a na Peristeri.

Novgorod hraje nejvyšší ruskou soutěž od roku 2010 a nejlépe byl druhý v sezoně 2013/14, tehdy mu to vyneslo postup do Euroligy. V ročníku 2017/18 se Novgorod pokusil neúspěšně v kvalifikaci proniknout do hlavní části BCL. V minulé sezoně se už kvalifikací prokousal do hlavní soutěže a cílovou stanicí bylo čtvrtfinále s Antwerpami. Letos také úspěšně zvládl kvalifikaci.

Novgorod je specialistou na vyrovnané zápasy, když pět z posledních osmi jeho zápasů v Champions League skončilo rozdílem maximálně tří bodů. Ve VTB lize má Novgorod ze 13 zápasů 5 výher a 8 proher a je nyní na 10. místě tabulky. Poslední zápas v Permu s Parmou (11. ve VTB) prohrál vysoko 71:106.

Oproti prvnímu vzájemnému zápasu došlo v obou týmech ke změnám. Nymburk už nemá Ivana Almeidu, který v Novgorodu patřil ke klíčovým postavám. Místo něj přišel Michael Dixon. Ruský celek do kádru sáhl ještě více. V kádru už nemá Aleca Browna a Chavaughna Lewise, nahradili je jiní Američané Michael Jenkins a Terell Parks, kteří se hned zařadili mezi opory spolu s Darrlynem Willisem a Brandonem Brownem, kteří tým táhnou celou sezonu.

Utkání začíná v úterý v 18:30 v pražské hale Královka. Přímý přenos vysílá stanice Nova Sport. (dš)