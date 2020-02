Mezi vedoucí Sázavou s druhým Benešovem C je v tabulce opět rozdíl pouze bodu. Sázava totiž pouze remizovala v Petroupimi. Je dost možné, že o titulu okresního přeborníka rozhodne až poslední kolo, kdy se spolu oba týmy potkají v Benešově. Třetí Louňovice prohrály v Ostředku a možnost ještě promluvit do boje o první místo se jim vzdálila.

V OP2 porazila Mrač doma Olbramovice B a unikla z barážové předposlední pozice, kam spadl Benešov E. Situace na konci tabulky se velmi vyrovnává a do baráže může ještě spadnout skoro půlka týmů.

Zajímavý duel byl k vidění v OP4. Poslední Bystřice B hostila předposlední rezervu Teplýšovic, která si díky posilám z áčka připsala výhru a soupeři odskočila na 5 bodů, ale šance na vyhnutí se baráži o udržení má velmi malou.

OP 1

KST Týnec nad Sázavou B-Sokol Pyšely A 10:8 (čtyřhry 1:1, body domácích: Kašpárek František 4:0, Cvaniga Jan 0:2, Kastner Karel 1:3, Balata Vladimír 4:0, Pospíšil Jiří 0:2, body hostů: Melíšek Martin 2:2, Dráb Milan 2:2, Melíšek Marian 2:2, Jiraň Jiří 1:3), Sokol Divišov A-Sokol Neveklov A 5:13 (čtyřhry 0:2, body domácích: Pekárek Milan st. 1:3, Nožka Věslav 2:2, Lehán Marko 1:3, Růžička Vladimír 1:3, body hostů: Valterová Markéta 3:1, Holý Pavel 4:0, Kačmar Michal 0:4, Kačmar David 4:0), SDH Petroupim A-TJ Kavalier Sázava A 9:9 (čtyřhry 1:1, body domácích: Škvor David 2:2, Pohunek Petr 2:2, Šturc Jaroslav 1:3, Šostý Michal 3:1, body hostů: Linhart Pavel ml. 0:4, Žoha Michal 2:2, Trmal Jan 4:0, Houdek Jakub 2:2), Sokol Netvořice A-Stolní tenis Benešov C 4:14 (čtyřhry 1:1, body domácích: Ošmera Jan 1:3, Čipera Miroslav 0:4, Havelka Richard 0:4, Ošmera Zdeněk 2:2, body hostů: Hausenblas Jakub 4:0, Srb Pavel 2:2, Krejčí Milan 4:0, Mohr Tomáš 3:1), TJ Sokol Votice A-Stolní tenis Benešov D 12:6 (čtyřhry 2:0, body domácích: Dvořáková Lenka 4:0, Brejla Libor 1:1, Januš Ivan 3:1, Januš Filip 2:2, WO 0:2, body hostů: Hrazdíra Jiří 1:3, Nádvorník Štěpán 3:1, Košař Pavel 0:3, Povolný Aleš 0:3, WO 2:0), Sokol Ostředek A-Sokol Louňovice pod Blaníkem A 11:7 (čtyřhry 2:0, body domácích: Vaigl Martin 4:0, Vosátka Patrik 2:0, Vosátka Martin 0:4, Janata Miroslav 3:0, WO 0:3, body hostů: Hazmuka Pavel 1:2, Štěpánek Milan 1:3, Jíša Petr 1:2, Škopková Věra 1:2, WO 3:0).

OP2

Stolní tenis Benešov E-TJ Kavalier Sázava B 7:11 (čtyřhry 1:1, body domácích: Dvořák Martin 2:1, Schuster Michael 1:3, Kohout Ondřej 2:2, Šachl David 0:1, Mrázek Miroslav 0:3, WO 1:0, body hostů: Srb Miroslav 2:2, Novák Jaroslav 2:1, Šteflíček Jiří 3:1, Šturc Jaroslav 3:1, WO 0:1), SK Mrač-SDH Olbramovice B 10:8 (čtyřhry 1:1, body domácích: Škvor Vladimír 4:0, Rabiňák Jaroslav 1:3, Dlouhá Marie 3:1, Platil Jaroslav 1:3, body hostů: Novák Václav 1:3, Macháček Václav 1:3, Pekárek Luboš 2:2, Bron Zdeněk 3:1), Sokol Pyšely B-TJ Slavoj Čerčany B 12:6 (čtyřhry 2:0, body domácích: Hrach Miroslav 2:2, Melíšek Marian 3:1, Jiraň Jiří 2:1, Kovařík Jiří 1:0, Gončar Ivan 1:2, WO 1:0, body hostů: Šrámek Pavel 1:3, Tomašovič Ivan 1:3, Kučera Jan 3:1, Matoušek Jakub 1:2, WO 0:1), Sokol Ostředek B-TJ Sokol Teplýšovice A 2:16 (čtyřhry 0:2, body domácích: Žydyk Juraj 0:4, Stanovský Petr 0:4, Škvor Marek ml. 1:3, Vobecký Petr 1:3, body hostů: Šramota Pavel 3:1, Breburda Milan 4:0, Zeman Pavel 3:1, Sládek Jaroslav 4:0).

OP3

KST Týnec nad Sázavou C-Sokol Netvořice B 7:11 (čtyřhry 0:2, body domácích: Kratochvíl Christian 3:1, Masojídek Jiří 0:3, Pospíšil Tomáš 3:1, Jarolím Jakub 0:4, Kastner Karel 1:0, body hostů: Bron Pavel 2:2, Vodehnal Petr 3:1, Kubásek Jiří 1:3, Fulín Václav 3:1), SDH Petroupim B-TJ Sokol Votice B 10:8 (čtyřhry 0:1, body domácích: Klatovský Petr 2:1, Škvor Josef 2:1, Kysela Stanislav 0:3, Lejček Roman 1:2, WO 5:0, body hostů: Zavadil Rostislav 4:0, Jíša Tomáš 2:2, Žák Martin 1:3, WO 0:5), Krusičany B-TATRAN Kamenný Přívoz A 7:11(čtyřhry 2:0, body domácích: Heřman Karel st. 2:2, Vozár Ján 2:2, Heřman Karel ml. 1:3, Kašpárek Marcel 0:4, body hostů: Jirka Oldřich st. 3:1, Volek Radomír 2:2, Kukla Karel 2:2, Jirka Oldřich ml. 4:0), Sokol Heřmaničky-Sokol Divišov B 5:13 (čtyřhry 1:1, body domácích: Vrtiška Tomáš 2:2, Pištěk Jan 2:2, Cmíral Jaroslav 0:4, Dolejší Václav 0:4, body hostů: Slunečko Petr 3:1, Pekárek Milan st. 2:2, Kříž Lubomír st. 3:1, Vodička Petr 4:0), Sokol Neveklov B-TJ Úročnice Benešov, z.s. 7:11 (čtyřhry 1:1, body domácích: Kellner Jan 1:3, Veselý Libor 1:3, Kačmar Michal 2:2, Kříž Zdeněk 2:2, body hostů: Müller Tomáš 4:0, Hruška Vojtěch 1:3, Šejstal Zdeněk 3:0, Klinger Vratislav 1:3, Jindřich Václav 1:0).

OP4

TJ Sokol Nesvačily A-Sokol Netvořice C 9:9 (čtyřhry 1:1, body domácích: Sládeček Josef 0:4, Stibůrek Pavel 2:2, Dráb Lukáš 2:2, Šticha Jakub 4:0, body hostů: Havelka Richard 3:1, Havelka Richard st. 2:2, Ernestová Lucie 2:2, Truhlář Ladislav 1:3), Sokol Pyšely C-SDH Petroupim C 11:7 (čtyřhry 1:1, body domácích: Gončar Ivan 4:0, Svašek Jan 3:1, Garay Lukáš 2:2, Sukup Robert 1:3, body hostů: Rabiňák Ondřej 3:1, Beňatinský Jiří 2:2, Hruška Petr 1:3, Vejvoda Josef 0:4), SHD Smilkov A-Sokol Divišov C 4:14), SK Bystřice B-TJ Sokol Teplýšovice B 7:11.

OP 5

Sokol Louňovice pod Blaníkem C – SK Bystřice C 12:6, Sokol Divišov D – Sokol Ostředek D 5:13, TATRAN Kamenný Přívoz B – SHD Smilkov B 14:4, Sokol Netvořice D – TJ Slavoj Čerčany C 11:7).

MAREK ŠKVOR