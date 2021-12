Stačilo jediné a oba týmy by se vyhnuly prodloužení. Dominika Pohunková měla v poslední vteřině základní hrací doby k dispozici dva trestné hody. Světelná tabule ukazovala skóre 56:56 a pouhých sedm desetin do vypršení čtvrté čtvrtiny. Zastupující zkušená kapitánka ale v obou případech minula a utkání tak muselo jít do nastavení.

„Ke konci už byl zápas namáhavý i psychicky. Zahazovaly jsme šestky, což bylo nejdůležitější. Štěstí bylo na konci na naší straně, tak ještě že tak,“ ulevila si Kateřina Zeithammerová, jež dlouho se 16 body byla nejlepší střelkyní Slovanky. Na obou týmech jakoby byla znát vánoční pauza. Hráčky hostujícího celku se po celý zápas trápily v koncovce. Úspěšnost jejich střelby stěží atakovala hranici třiceti procent, nakonec se jen tak tak dostaly přes hranici 32 procent. Na domácích byla vidět zase povinně absolvovaná karanténa.

„Poslední dva zápasy jsme se potácely s tím, že byl na nás vidět výpadek. Musím pochválit hráčky, že dělaly, co měly a hrály tak, jak jsme měly. Že se v průběhu zápasu dostávaly do nějakého kyslíkového dluhu a dělaly chyby, bylo normální,“ uvedla trenérka Marcela Kramer.

Ragnarsson se vydal z Islandu pod Blaník. Chce být profesionálním brankářem

Soupeři bojující o čtvrtfinále nasbírali za první čtvrtinu dohromady pouhých dvacet bodů. Svěřenkyně Ivety Raškové marně posílaly míče z hranice trojkového oblouku a nedařily se jim ani rychlé brejky po zisku míče. Daleké pokusy ale dělaly problémy i domácímu týmu, nicméně ten si do přestávky osmibodový rozdíl. Koučka Slovanky zase hráčkám často vytýkala pozici rukou při bránění.

Ostrava však po příchodu ze šaten manko hodně rychle stáhla a od té doby začala přetahovaná po zbytek zápasu. „Druhý poločas byl hodně o tom, že soupeři začaly padat míče více do koše, my naopak neproměňovaly jasnější šance. Tím stáhl náš náskok. Pak už se skóre přelévalo ze strany na stranu. Naštěstí ke konci došly Ostravě síly a získaly jsme zápas na naší stranu,“ komentovala Zeithammerová se 162 centimetry nejmenší hráčka na hřišti.

Basketbalistky Slovanky v hektickém zápase uspěly v Ostravě

Zlepšený výkon hostů přinesla i změna taktiky v herním postavení hráček, s čímž Slovanka dlouho bojovala. „Ostrava na nás postavila zónu a holky pochopily, že si musí vypracovat pozici, a když nejde přihrávka do hloubky, tak tam musí nadriblovat a najet. Velice důležité body dala Eliška Brejchová,“ podotkla Kramer. Právě 18letá hráčka držela naděje domácích ve chvíli, kdy se hosté nadechovali k velkému obratu, zvlášť když se rozehrálo slovenské duo Soňa Svetliková se Stellou Tarkovičovou, a díky bodům Brejchové držela Slovanka krok se soupeřem.

Domácí hráčky se po celé utkání trápily při trestných hodech. Celkem jich proměnily pouhých 7 z 18 a hodně byly rády, že nakonec utkání nakonec dopadlo pro ně vítězně. „Byly katastrofální! Kdybychom je daly, tak jsme vyhrály v regulérním čase,“ měla jasno Kramer. „Těžko říct. Asi jsme se na ně tolik nesoustředily. Na střelbě mohla být znát i únava,“ přemítala Zeithammerová.

Nakonec si mohly obě oddechnout. Ostravě v závěru došly viditelně síly a ve druhém pětiminutovém prodloužení se trefila pouze jednou, zatímco Slovanka přidala pět košů a rozhodla o postupu do čtvrtfinále. „Zápas se dostal dvakrát do prodloužení. Nikdo to nemá rád, ale jsem ráda, že jsme utkání dotáhly do vítězného konce,“ těšilo domácí trenérku. Její svěřenkyně výhrou v osmifinále Českého poháru udělaly vítěznou tečku za rokem 2021.

Slovanka - Ostrava 75:67 po druhém prodloužení

Čtvrtiny: 13:7, 32:24, 41:41, 56:56 – 65:65. Nejvíce bodů: Brejchová 17, Zeithammerová 16, Hálová a Mervinská po 10 – Svetliková 19, Tarkovičová 18, Kubíčková 10. Fauly: 18:20. Trestné hody: 7/18 – 12/19. Trojky: 4:5. Doskoky: 18:15. Zisky: 10:15. Asistence: 15:15.