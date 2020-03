Basketbalová Liga mistrů stále řeší, zda a jakým způsobem bude dohrávat sezonu 2019/20, kterou přerušila epidemie koronaviru. Momentálně nejdiskutovanějším řešením je uspořádání finálového turnaje Final Eight pro osm čtvrtfinalistů a to až v září, kdy by normálně probíhaly přípravy na novou sezonu. Český mistr ERA Basketball Nymburk, proto který je postup mezi osm nejlepších celků historickým úspěchem, by podle výkonného ředitele Ondřeje Šimečka raději viděl jiná řešení.

ONDŘEJ ŠIMEČEK, tiskový mluvčí basketbalového klubu ČEZ Basketball Nymburk | Foto: Foto: Tomáš Laš

„Možnost konání Final Eight v září byla jednou z mnoha možností, které jsme na Club Counsilu probírali. Je pravdou to, co se objevilo v médiích, že my a třeba Hapoel Jeruzalém jsme z této myšlenky nebyli nadšení a stojíme si za tím. Připadala nám lepší jiná řešení, než dohrávání v září, kdy by docházelo k míchání sezon,“ vysvětlil Šimeček.