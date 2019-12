Ve druhém ročníku akce Mistři školám předvedli dětem pěknou show plnou smečů a pohledných akcí. Čtyřiasedmdesátou výhru v řadě tak upozadily emoce z hlediště nadšených dětí.

Na zápas dorazili žáci z Velkého Oseka, Kolína, Poděbrad, Sadské a především ze tří nymburských škol. Zaplnili tak halu a vytvořili bouřlivou atmosféru. Hráči se tak od začátku nechali vyhecovat k efektním akcím, na což málem doplatil Petr Šafarčík, který začal zápas smečí, po které po kontaktu s protihráčem ošklivě upadl. Po krátkém odpočinku na lavičce se však do hry vrátil.

Kolín se ze začátku držel a chvíli vedl, ale na konci první čtvrtiny se začal Nymburk dostávat do vedení zásluhou dobrého výkonu Martina Kříže. Přidávali se další hráči a ve druhé čtvrtině dal mistrovský celek dokonce 40 bodů. Už v poločase měl na kontě 68 bodů a klidné vedení, které si udržoval až do konce.

ERA Basketbal Nymburk - BC GEOSAN Kolín 114:75

Čtvrtiny: 28:21, 40:21, 17:18, 29:15. Nejvíce bodů: Hankins 20, Kříž 18, Peterka 16, Šafarčík 13, Benda a Dalton po 11, Rylich 7, Hruban 6, Holoubek 5, Booker a Tůma po 3, Rogič 1 - Granič, Igrutinovič a Kolář po 17, Machač 12. Fauly: 19:15. TH: 13/11 - 18/14. Trojky: 15:7. Doskoky: 42:29. Ztráty: 8:23. Zisky: 17:6. Asistence: 35:21. Hráč utkání: Martin Kříž (Nymburk).

Trenér Oren Amiel kvůli absencím zraněných Pavla Pumprly a Jaromíra Bohačíka zařadil do sestavy i mladé odchovance z týmu do devatenácti let Martina Holoubka a Františka Rylicha. Oba dostali i dostatek času na palubovce a při prvním ligovém startu zaznamenali své první body. Reprezentant do devatenácti let Rylich dokonce stihl sedm bodů.

Nejlepším střelcem byl Zach Hankins s 20 body. Několika smeči si tak vylepšil své vedení v pořadí Kooperativa faktoru. Kříž přidal 18 bodů, když trefil čtyři trojky. Martin Peterka zaznamenal 16 bodů.

Po celý zápas byla v ochozech bouřlivá atmosféra, děti si přinesly ve škole vyrobené transparenty a ty nejlepší byly oceněny poukazem na volný vstup do zábavního parku Mirákulum, který byl partnerem utkání.

Očima aktérů

Oren Amiel (trenér Nymburka): „Síly na hřišti byly rozděleny jasně. Ale hlavní je to, co se dělo kolem hřiště. Byla skvělá atmosféra a bylo pro děti skvělé, že si mohly užít profesionální basketbal. Doufám, že jsme jim ukázali pěknou show. Díky všem, kteří se na tom podíleli.“

Martin Kříž (hráč Nymburka): „Jak už tu padlo, nebylo tak důležité to, co se dělo na hřišti, jako to, co se dělo v ochozech. Pro všechny hráče to byl super zážitek hrát pro děti, které nadšeně tleskají každému koši. Doufám, že se to stane tradicí i ve více klubech.“

Pavel Beneš (trenér Kolína): „Gratuluji Nymburku k zaslouženému vítězství. Byl to souboj dvou týmů z opačných pólů tabulky a podle toho to vypadalo. Dnes to ale o výsledku nebylo, šlo hlavně o propagaci basketbalu. Ta akce je vynikající ve všech rozměrech a mohl by se to stát folklor pro všechny kluby a každý by to jednou za rok mohl hrát, protože atmosféra byla vynikající. Měl jsem radost, kolik přišlo dětí a kolik jsem viděl úsměvů v jejich tvářích. Věřím, že některé z nich budou hrát basketbal a to je cíl nás všech. Proto bych chtěl Nymburku pogratulovat, že tu akci vymyslel a drží jí.“

Theodor Dlugoš (hráč Kolína): „My se drželi jen na začátku zápasu, jinak Nymburk vyhrál zaslouženě.“

DAVID ŠVÁB