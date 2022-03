Šachklub Sokol Klatovy - TJ Spartak Vlašim B 4,5:3,5

Vlašimi: O. Mejzlík a Matějovský 1, Pýchová, Dudek a T. Vojta ½

V Krajském přeboru se dohrávalo covidem odložené listopadové 4. kolo a v něm si Brodce i bez dvou nejsilnějších hráčů soupisky s přehledem poradily s poslední Mladou Boleslaví, jež dorazila do Týnce nad Sázavou jen v šesti lidech. Domácí se tak v tabulce posunuli na pěkné šesté místo, vzhledem k vysokému počtu sestupujících středočeských týmů z 2. lig si ale ještě nemohou být jisti záchranou a ve svém posledním zápase s Kralupy budou pravděpodobně muset bodovat.

TJ Jawa Brodce – TJ Sokol Mladá Boleslav B 6,5:1,5

Body Brodců: Křížek, Fialka, J. Vávra, Holub, Kubaljak a J. Procházka 1, Svoboda ½

Také brodecká rezerva se v 10. kole Krajské soutěže se svými průběžně posledními soupeři nepárala a z Nymburka si odvezla vysoké vítězství. Kvůli odloženým zápasům ještě zbývá dohrát tři kola, ve kterých se sedmé Brodce pokusí udržet v poklidném středu tabulky.

DDM Sokol Nymburk B – TJ Jawa Brodce B 1:7

Body Brodců: Fialka, Steiner, Hroník, Holub, Sládek a Vnouček 1, J. Procházka a Tománek ½

Ve dnech 10. - 19. března hostil Špindlerův Mlýn Mistrovství České republiky juniorů a juniorek. Benešovský okres měl v elitním dvanáctičlenném turnaji hochů dvojnásobné zastoupení díky šestnáctiletému hráči Spartaku Vlašim Jakubu Vojtovi a dalšímu odchovanci šachové Vlašimi, devatenáctiletému Richardu Mládkovi. Ten je sice v současné době členem Slavie Kroměříž, za svůj původní klub ale nadále hostuje v 1. lize. Richard Mládek obhajoval loňské zlato, letos se ale musel smířit s 5. místem, když na medailové pozice ztrácel bod. Jakub Vojta coby jeden z nejmladších účastníků akce skončil sedmý. Juniorským mistrem ČR se stal Marek Miča z Frýdku-Místku.

Ve stejnou dobu (12. - 19. 3.), ale na jiném konci republiky hrály stovky účastníků MČR mládeže do 16 let a MČR amatérů (šachisté do mistrovského ela 2300). Festival se konal v lázeňském městě Luhačovice a také zde zastupovali okresní šach hráči Vlašimi. Velmi dobrá 5. místa vybojovali David Hák v kategorii chlapců do 16 let a David Zvolenský mezi amatéry. Pro nemoc musela bohužel v polovině turnaje odjet domů Josefína Dudková, v průběžném pořadí čtvrtá dívka do 14 let. V doprovodném jednodenním MČR amatérů v bleskovém šachu se pak v konkurenci 130 hráčů blýskli David Zvolenský (3. místo) a Vojtěch Dudek (6. místo).

V úterý 22. března se v Neratovicích uskutečnilo krajské kolo Přeboru škol v šachu. V kategorii středoškoláků se blýskli reprezentanti Obchodní akademie Vlašim, když v sestavě Jakub Vojta, Petra Píšová, Štěpán Filip a Filip Kůra v celém turnaji zvítězili a společně s druhým celkem v pořadí, Gymnáziem Palackého Mladá Boleslav, postoupili do celorepublikového finále. Malou kuriozitou bylo, že o prvním místě rozhodoval až los, protože vzájemný zápas mezi postupujícími skončil remízou a všechny ostatní soupeře Vlašim i Boleslav porazily stejným rozdílem.

Autor: Ondřej Matějovský