Podmol už se v průběžném pořadí dostal na třicátou příčku. Podle svých slov za to vděčí hlavně tomu, že jede poslední dny více hlavou. „Více o všem přemýšlím a přináší to kýžené ovoce,“ řekl v cíli jedenácté etapy, která byla o 50 kilometrů zkrácena kvůli rozvodněným řekám.

Dvěma drobným zaváháním se ovšem nevyhnul ani tentokrát. „Jednu dunu jsem nedal úplně nejlíp. Skočil jsem a letěl z ní dolů asi dva a půl metru. Trochu jsem si při dopadu narazil kotníky, snad až do zadku, a taky mi trochu křuplo v ramenu. V dunách jsem pak jel asi patnáct minut v bolestech,“ popsal. „A taky škoda, že jsem se vracel pro jeden waypoint. Jinak by to mohlo být ještě lepší. Jsem však nadšený, že to má stále vzestupnou tendenci.“

Nováček na slavné rallye si už v Saúdské Arábii vytrpěl hodně. Obávanému písečnému protivníkovi se však odmítl vzdát. A vyplatilo se. „Hned první den jsem měl obrovský pád, který to mohl vše zhatit. Dokodrcal jsem se do cíle s otřesem mozku. Třetí den se nám rozbil ovladač od čerpadla v nádrži a musel jsem cucat benzín do pet láhve. V poušti jsem tak byl hodinu a půl zbytečně. To je čas, který už teď nedoženu. Zas to má ale šťávu a příběh. Vše tady natáčíme a dokumentujeme. Lidem potom ukážeme celou tuhle neskutečnou dakarskou cestu,“ nastínil Podmol.

Poslední výkony bývalého mistra světa ve freestyle motokrosu nabíjejí energií. „Mám za sebou dvanáct závodních dnů, zítra už to chci dotáhnout. Jsem rád, že výsledky jdou nahoru. Říkám si, že je dobře, že to není obráceně. Kdyby se mi zkraje dařilo a na konci prožíval to, co na začátku, to by byla bída. Takhle mě to baví,“ prohlásil. „Myslím, že jsem tímhle jednadvacátým místem v nejtěžší etapě všem ukázal, že na to mám. Kdyby nepřišly ty problémy na začátku, mohl jsem celkově bojovat možná i o dvacáté místo. Ale na kdyby se nehraje. Máme ještě jeden den před sebou. Když budu celkově do třicítky, bude to super,“ dodal Podmol.