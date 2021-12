Kamiony jsou nachystány na páteční technické přejímky. Hned po příletu do Džiddy se mechanici vrhli na závodní kamiony. Připojili navigační přístroje, přidali na kapoty poslední nálepky, podle servisních plánů pečlivě zkontrolovali všechny součásti, doplnili povinné výbavy, vyměnili některé díly, kabiny zařídili do finální závodní podoby, nainstalovali bezpečnostní vybavení. Navigátor František Tomášek a palubní mechanik David Švanda si v neposlední řadě dolepili na helmy jména svých dětí, Martin Macík přidal dceru Nelu narozenou krátce před odletem na Dakar.

Maratonská etapa zkraje, 70 procent v dunách. Macíka čeká těžký Dakar

Středeční dopoledne strávil tým okolo Martina Macíka na shakedownu. Jde o test, při kterém závodníci v rámci přípravy mohou využít prostor označený organizátory, projet se v místním terénu v ostřejším tempu a prověřit kondici závodních strojů a naladění posádek těsně před startem Dakaru. Tentokrát měly závodníci k dispozici trať loňského prologu.

Pilot Martin Macík v doprovodu navigátora Františka Tomáška a mechanika Davida Švandy prohnal Karla po kamenitém okruhu a s výsledkem byl více než spokojený. „Dali jsme dva okruhy po kamenité trati. Hned po prvním kolečku jsme se cítili velmi dobře. Na autě vše sedělo, vše fungovalo. Jen Ferry (František Tománek) ještě nedostal elektronický roadbook, takže si zatím navigaci nemohl vyzkoušet,“ řekl v tiskové zprávě Martin Macík.

Teď se bude makat! Macíka přivítaly v Džiddě drobné komplikace

Předstartovní test přivítala i týmová dvojka Martin Šoltys, který absolvuje Dakar s novějším Arnoštem. „S novým autem jsme před startem nestihli najezdit moc, ale první pocity jsou zatím výborné, auto je nové, všechno funguje, jak má. Je radost svézt se s tak vyladěným kamionem,“ těšilo Šoltyse, ke kterému do kabiny na shakedownu naskočili navigátor Roman Krejčí a mechanik Jakub Jiřinec.

Vzhledem ke slibnému výsledku testů na shakedownu mají mechanici o mnoho méně práce a místo do závodních vozů se pustí do příprav těch doprovodných. „Uklidíme si, roztřídíme díly, nářadí a další zařízení, které se nám během transportu v nástavbách pomíchalo. V každém autě vezeme tuny nejrůznějšího vybavení, takže musí být pořádek. Auta budeme také mýt. Práce je pořád dost, ale čtvrtek by měl být posledním relativně klidnějším dnem,“ popisoval mechanik David Švanda.

Zemřel Karel Loprais, legendární závodník Monsieur Dakar

Dakarský bivak týmu Big Shock! Racing se od loňska pořádně rozrostl. Parkuje v něm pět závodních kamionů sestrojených v Sedlčanech. Vyjma Karla s Arnoštem jsou v Saúdské Arábii také spřátelené týmy Italtrans Racing a Project 2030, pro které Macíkovi letos v sedlčanském vývojovém centru sestrojili závodní kamiony a na Dakaru jim zajišťují technický servis. A do společného zázemí se přidal i Nizozemec Maurik van den Heuvel, jehož kamion je rovněž postavený na podvozku ze Sedlčan.

Na Silvestra mají všichni účastníci v plánu technické přejímky před startem Dakaru a na Nový rok už se všichni vydají do závodu. První etapa z Džiddy do Hailu sice měří 636 kilometrů, ale měřených v rámci prologu bude pouze 19. Na základě výsledků pak závodníci vystartují už do hlavní soutěže.