„Na začátku jsme měli hodně velkou honičku, abychom všechno odbavili, protože přijelo mnohem víc lidí, než jsme čekali, ale zvládli jsme to,“ ulevila si hlavní osoba celé akce Martin Macík, kterému pomáhal s organizací tým čítající přibližně čtyřicet členů jemuž posílal velké poděkování. Nejen on, ale i další čeští zástupci, kteří se objevili na Dakaru přijeli do Sedlčan ukázat svou techniku.

„Spoustu kamionů, aut, techniky, závodníci, takže za mě všechno v pohodě,“ pochvaloval si Macík. V kotlině byli k vidění i motorky či zástupci autokrosu. Největší pozornost ale přitahoval jeho Franta a společně s ním Shrek od dalšího známého automobilového jezdce Martina Prokopa, jež přitahovaly nejvíce lidí.

Výměna kola lákala

„Co mě mile překvapilo, že je všechno lépe ohraničené, kam se smí a kam ne,“ pochvalovala si návštěvnice akce, která už na open airu byla už v minulém roce. „Zírám, že zvládá tolik věcí najednou,“ žasla fanynka na adresu Martina Macíka. Další zájemci se přišli podívat zejména na techniku, kterou jinak nemají v Česku jak vidět. Největším tahákem v sedlčanské kotlině byly bezpochyby ukázkové jízdy. Velkým hitem dne se ale stala i výměna pneumatiky u jednoho se spřátelených kamionů Vincenza, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet na čas, za jak dlouho se jim povede nahradit kolo.

Podoba Dakaru 2023 se rýsuje. Macík přišel se zajímavou strategií

Sám Macík označil celou atrakci za brutální. Nejrychlejší posádka BS!Revival dokázala nasadit nové kolo za 5 minut a 21 sekund a o devět vteřin předstihla nakonec druhé Jezéďáky. „My jsme stihli vyměnit kolo za čtyři minuty, takže nás dohání, takže super,“ mínil 33letý rodák z Benešova.

Vítězný čas překvapil i mechanika Davida Švandu, který sám přiznal, že nejlepší čas bude delší. On sám každému týmu radil a asistoval. Všem říkal, co mají dělat a kam sáhnout. „Složité je zvednutí auta, aby bylo přesné, aby nespadlo. S tím jsem každému taky pomáhal. Všechno má svoje a všichni tři musí zabrat,“ přiblížil Švanda. S organizátory nakonec vypustili nastavování přesné polohy pneumatiky, protože by to velme složité a ztratilo by se tam hodně času.

Vítězné trio – Petr Schořálek, David Smolík a Martin Kukla – vyhrálo na poslední chvíli a na závěr programu se dočkalo svezení právě s Macíkem. „Když se podívám na naše složení, tak jsem to úplně nečekal. Viděl jsem před tím borce, co byli starší, větší, zkušenější … asi prostě mládí,“ nevěřil člen vítězné trojice Petr Schořálek.

Srovnatelný stres

Pode očekávání bylo v rámci celého procesu nejobtížnější nasadit kolo. „Blbě se drží a je fakt těžké,“ podotkl Schořálek. „Ani ne tak zvednout, jako nasadit,“ dodal Kukla. Další cenné vteřiny pak společně ztratili s úklidem pomůcek potřebných k výměně kola, nakonec se ale radovali z vítězství. „Šlo nám o to se nějak předvést, ukázat,“ hlásil Schořálek.

Uznání se dočkali i od Švandy. „Co se týče stresu, tak si myslím, že ti tři lidí, kteří si sednou do kamionu a před další stovkou lidí jdou do toho, tak jsou na tom podobně jako my,“ smál se Macíkův mechanik s tím, že oni celý proces mají natrénovaný během roku. „Nestresujeme se úplně z toho, že jsme píchli kolo, ale potřebujeme aby to všechno proběhlo. Jakmile se nedaří, tak přibývají starosti,“ uvedl Švanda.

Pro Macíka se staví závodní kamion na Dakar 2023. Arnošt se stane požárníkem

Člen vítězného tria David Smolík byl rád, že se kolo měnilo na betonu. „Když si představím, že se při závodě zaboří metr do písku a pak v něm běhají s těmi koly, tak je to masakr,“ přiznal Smolík. „Většinou taky hledáme nějaké místo, kde zaparkujeme dobře. Ale většinou se jedná o nějaké šutry, kamínky, takže v tom běháme a skáčeme a je to blbé. Vaky nedrží všude úplně dobře, takže tam je to většinou složitější,“ upřesnil Švanda.

Open air Posedlí Dakarem se zkrátka vydařil Organizátorům vyšlo i počasí a mnoho z nich se do tamější kotliny vydalo znovu. „Akce výborná. Byl jsem tady i loni, třikrát v Plzni v kině, takže tím žiji,“ prohlásil Schořálek. Smolík byl v Sedlčanech poprvé, avšak na talkshow byl rovněž. Na stejnou venkovní akci zavítal v minulosti i do Přerova, kam Macík dorazí i letos poslední červencovou sobotu.