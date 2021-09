Turnaj hraný o minulém víkendu byl rozložen do tří dnů. Každý tým odehrál jedno utkání vždy v pátek, sobotu a neděli, kdy pak došlo na slavnostní ceremoniál. Slovanka v konkurenci dalších tří týmů – pražské Slavie, německého Göttingenu a chorvatské Požegy obsadila druhé místo.

O vítězi celého turnaje rozhodlo sobotní klání Göttingenu se Slovankou, které ovládl německý celek rozdílem čtrnácti bodů. Den před tím dopadla stejně Slavia. Svěřenkyně trenérky Marcely Krämer obsadily druhé místo a sama koučka byla spokojena pouze z poloviny. „Ještě je co zlepšovat. V týmu chybí sehranost. Do kádru přibylo šest nových hráček,“ konstatovala. O víkendu se představilo i trio Denisa Harapesová, Dominika Pohunková a Monika Satoranská.

Ačkoliv šlo o generálko na sezonu, kterou Slovanka odstartuje v sobotu 24. září duelem proti výběru do 19 let, tak Krämer odmítá fakt, že by ji a jejím svěřenkyním turnaj naznačila jak na tom jsou. „Myslím si že ne. Mezi týmy jsou posuny, takže zatím nevíme, jak na tom jsme, jak si vše sedne. Pro mě se bude jednat také o překvapení,“ řekla trenérka Slovanky.

Nicméně i jí muselo potěšit, že její tým porazil na turnaji konkurenta z české ligy a jednoho z rivalů v sezoně. „Se Slavií jsme na totžné filozofii. Oba týmy se snaží vycházet z toho, že mají v kádru české hráčky. Jsme na stejné úrovni a určitě se jedná o soupeře, kterého chceme v lize porážet,“ prohlásila Krämer. Duel s Pražankami ovládla Slovanka poměrem 73:62 po dramatickém průběhu zápasu, kdy se oba celky střídaly ve vedení. Nakonec ale poslední čtvrtinu ovládly domácí hráčky, zvítězily o jedenáct bodů a braly konečné druhé místo.

Výsledky Central Bohemia Cupu

Pátek 10.9.2021

Slovanka - Plamen Pozega 98:65

Gottingen - Slavia Praha 74:60

Sobota 11.9.2021

Slovanka - Gottingen 51:65

Slavia Praha - Plamen Pozega 96:47

Neděle 12.9.2021

Slavia Praha - Slovanka 62:73

Gottingen - Plamen Pozega 105:62

Celkové pořadí

1. Gottingen

2. Slovanka

3. Slavia Praha

4. Plamen Požega

ALL Stars tým

Anna Jovanovacová (Požega), Veronika Aulichová (Slavia Praha). Dominika Pohunková (Slovanka), Gabriela Weismannová - (Gottingen)